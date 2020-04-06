4/7 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│中俄開放口岸 全數關閉

黑河、同江等中俄邊境主要口岸此前陸續關閉，剩餘的主要開放口岸綏芬河近期面臨移入的巨大檢疫壓力，為防範疫情進一步擴散，綏芬河口岸決定在4月7日起關閉口岸，恢復開關日期另行商定。俄羅斯中國志願者聯盟也呼籲在俄華人盡量不要回國、在家隔離。

北京│企業優惠貸款 發放人民幣280億

北京作為專項再貸款政策的十個重點省市之一，監管部門也推動全國性銀行與地方法人銀行為企業提供優惠利率貸款。截至4月2日，已發放優惠利率貸款573筆，金額達人民幣280億元，貸款加權利率2.61％，財政貼息後利率僅約1.35％左右。

廣東│抗疫物資出口聯盟 成軍

為助力全球抗疫，廣東省近日成立抗疫物資出口聯盟。聯盟由廣州市貿促會領軍，聯合首批27家抗疫物資生產、檢測、流通企業及外國駐廣州商協會、出口保險公司等參與，致力於共同打造抗疫產品出口閉環。

香港│核心店面租金 Q1年跌43％

受新冠肺炎疫情影響，香港零售業持續受挫，同時也連帶影響香港店面租金。據統計，2020年第一季，銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角四大核心零售區店面租金較上季平均下跌14％，與去年同期相比則重跌43％。

四川│三大水利工程 年內開工

為加快水利基礎建設完善與水資源配置改良，四川計畫年內啟動固軍水庫、亭子口灌區、長江上游乾流四川段防洪治理等三大水利工程的前期工作。同時，四川預計在5月底前完工飲水安全工程剩餘建設，6月底前清零飲水不安全貧困人口。

湖北│武漢企業紓困金 首期人民幣200億

武漢為加速中小企業復工復產，制定推出支持中小企業經營發展的21條措施。其中包括社會保險、穩崗穩企等多項支持政策，並聯合多家金融機構建立首期人民幣200億元的紓困資金，通過貼息補息、減費、緩繳等措施，助企業度過難關。

江西│推人民幣2,000萬元餐飲消費券

江西省近日宣布，將對全省消費者發放人民幣（下同）2,000萬元餐飲電子消費券。其中50元的消費券20萬筆、100元10萬筆。消費者可在4月11日至15日通過支付寶搜索「贛服通」參與報名申領，16日集中抽籤之後，電子消費券有效期為一個月。