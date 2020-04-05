4/6 China Scan 參與中國A股行情

北京│禁止舉辦線下促銷活動

為防止疫情擴散，北京市商務局要求各經營單位在疫情期間，不得舉辦店慶等線下促銷活動。並要求商業服務業企業利用線上電商平台、直播平台等通路，展開線上促銷活動，並鼓勵採取「網訂店送」模式，提倡無接觸購物服務。

浙江│攜手阿里巴巴 推超級工廠

浙江與大陸電商阿里巴巴聯合推出「超級工廠」計劃，超級工廠首批選擇寧波、溫州、金華、台州等4個城市，針對包含「浙江製造精品」、浙江製造「品字標」等浙江製造消費類企業，每個城市目標培育100家「超級工廠」。

江西│發放2千萬餐飲電子消費券

江西5日起發放人民幣（下同）2,000萬元餐飲電子消費券，全省消費者4月11日至15日可通過「贛服通」平台申領。據悉，電子消費券將發放30萬筆，其中，50元20萬筆，100元10萬筆。活動採取個人申領抽籤方式，適用江西境內餐飲企業。

香港│珠港澳大橋通關時間 限縮

疫情影響，港府宣布，自5日起縮短港珠澳大橋香港口岸的旅客通關服務時間，縮短至每日上午10時至晚上8時；轎車通關服務時間縮短至每日上午6時至晚上10時。貨物通關服務時間則不受影響，維持每日24小時運作。

重慶│涪陵頁岩氣田 全面復工達產

大陸首個頁岩氣田—涪陵頁岩氣田已全面實現復工達產，當前日產銷氣量分別為1,871萬立方公尺、1,796萬立方公尺，與上年同期相比均增長7.87％。位於重慶的涪陵頁岩氣田是大陸首個實現商業開發的大型頁岩氣田，是國家川氣東送管道三大氣源之一。

廣東│廣州促進消費總動員

廣州市商務局日前指出，該市全城聯動促進消費活動範圍，涉及零售、餐飲、汽車、家電等行業。在汽車消費方面，該市全年推出人民幣（下同）4.5億元汽車更新換代消費補貼。在家電消費方面，國美電器、蘇寧易購等企業將陸續展開億元消費補貼活動。

廣西│中藥材進口 井噴式成長

廣西藥品監督管理局指出，2019年，從廣西進口的中藥材數量占大陸進口中藥材總量的約65％。其中，東協中藥材從廣西入關的品種和數量呈井噴式增長，廣西逐漸成為東協中藥材進口主要通道。