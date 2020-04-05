4/6 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本─法匹拉韋具治療新冠肺炎潛力



共同社報導，日本政府正在探討把已進入新冠病毒治療臨床試驗的抗流感藥物法匹拉韋（商品名：Avigan）儲備量增至200萬人份，相當於目前約三倍。該藥劑由日本富士軟片富山化學公司研發，已於3月31日開始臨床試驗，若被確認有效，日本政府將考慮在今年夏季批准做為新冠肺炎治療藥物。

東京都5日新增確診143例，創下單日確診新高，總數突破千例，為1,034例。至於日本全國，5日共新增確診360例，累計4,570例、死亡共104人（含鑽石公主郵輪確診712例，死亡11人）。

韓國─疫情影響 不利企業研發



南韓產業技術振興協會、南韓研究開發服務協會、研究開發特區振興財團近日針對1,843家企業進行調查，結果顯示，八成左右的企業認為新冠疫情對企業研發活動帶來不利影響。多數企業在調查中回答，因疫情計劃減少研發投入或研究人員招聘規模。

西班牙─全國封鎖已邁入第四周



全球染疫人數僅次於美國的西班牙，5日新增確診6,023例，總數達130,759例，死亡新增674人，總計12,418人。不過，5日確診與死亡新增人數都已較4日下降。西國全國封鎖已邁入第四周。

英國─女王特別談話 激勵人心



英國女王5日發表罕見電視談話，勉勵國民共同對抗疫情，對失去親人的家庭致哀，並感謝第一線防疫人員。這是女王在位68年來第五度發表特別談話。為避免女王感染，這段談話由一名全身穿著防護器具的攝影師在一個大房間單獨拍攝，與女王保持安全距離。

美國─近期出現首宗銀行倒閉個案



新冠肺炎疫情爆發以來，美國出現首宗銀行倒閉個案。西維吉尼亞州小型銀行The First State Bank of Barboursville已由聯邦存款保障機構（FDIC）接管，不過該機構強調，這家小銀行自2015年來便經營不善，並非遭受疫情衝擊而突然倒閉。

美國航空、達美航空及JetBlue等先後公布，已經申請財政部總額320億美元的的航空業薪津計劃。根據計劃規定，參與的公司需承諾9月前不裁員。但達美航空執行長Ed Bastian表明，有關津貼遠遠不足夠。