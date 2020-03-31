4/1 China Scan 參與中國A股行情

澳門│今起發給永久居民1萬澳門元

受新冠肺炎疫情影響，澳門3月31日逐步推行多項紓困措施，自4月1日起至6月19日，分批向澳門永久性居民和非永久性居民，分別發放1萬及6千澳門元。同時，豁免住宅用戶3月、4月水費，而5月、6月只需繳一半水費，並且豁免3月至5月的電費。

廣東│打造廣州為直播電商之都

廣州近日推出直播電商發展行動方案，用當前最火爆的商業新模式刺激經濟復甦。該市計畫三年內構建一批直播電商產業集聚區、扶持10家重點直播機構、培育1千個網紅品牌、培訓1萬名帶貨達人，將廣州打造成為大陸著名的直播電商之都。

北京│商場線下促銷慶典提振消費

實體門市因為新冠肺炎衝擊喊苦，不過北京近日陸續有實體門市恢復營運，甚至籌畫大型活動帶動消費，如北京SKP商場便規畫在4月舉辦商場生日慶活動，將是北京疫情後首個線下促銷慶典，有望帶動風潮。

海南│向全球公開招聘逾3萬名人才

為吸引全球各類優秀人才前來創業，海南近日面向全球公開招聘3萬多名人才。本次招聘活動中，現代服務業、旅遊業、高新技術產業三大主導產業的職缺需求數超總數60％，依次占比為31％、24.8％、6.9％。

貴州│餐飲企業復工 享雲閃付專屬優惠

為支持該省餐飲企業復工營業，貴州推出專屬服務方案。該省申請開通「雲閃付」業務的餐飲企業，在12月30日前可享受多項減免，包括全年單筆金額人民幣1千元以下交易，實行手續費四折優惠。此外，給予餐飲企業20％的交易手續費補貼。

四川│官方再度下令關閉娛樂場所

四川省官方防疫機構近日發布通知，指疫情獲控制下，允許KTV歌廳、舞廳、酒吧等娛樂場所重新開業。但這項政令僅執行了數天即作廢，上述各類人員密集型娛樂場所再次被官方下令一律關閉，令外界擔憂當地的疫情恐又轉嚴峻。

甘肅│蘭州助旅遊業復甦 聚焦夜間經濟

新冠肺炎疫情爆發以來，蘭州市旅遊業受到巨大衝擊，春節期間旅遊人次、收入暴跌。該市3月31日發布十條措施，將以人民幣5百萬元的文化消費推廣試驗城市創建資金，聚焦夜宴、夜購、夜宿等整體聯動，藉此提振旅遊消費。