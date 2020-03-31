4/1 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國─Airbnb補償受疫情影響房東2.5億美元



出租住宿平台Airbnb周一宣布將提出2.5億美元，補償受疫情影響的房東。房東因旅客取消3月14日到5月31日之間預訂而產生的成本負擔，Airbnb願意分擔其中25％。之前Airbnb宣布只要旅客符合因疫情而取消訂房的條件，即可全額退費。

美國─標普預估Q2實質GDP大跌12.7％



標普全球信評公司周一預期在疫情發展極不明確之下，美國今年GDP將下跌1.3％，經濟損失程度可能跟10年多年前經濟大衰退差不多，但這次衰退持續時間不會太久。預期Q1實質GDP下跌2.1％，Q2甚至大跌12.7％，失業率則達10.1％。

歐元區─能源價格暴跌 CPI增幅大幅縮減



由於能源價格暴跌，歐元區3月消費者物價指數（CPI）年增0.7％，大幅低於2月的年增1.2％。3月能源價格月減3.1％，年減4.3％。排除能源和其他價格波動較大的項目後，核心CPI年減1％，相較於2月的年減1.2％。

荷蘭─竊賊趁美術館封館 偷走梵谷名畫



阿姆斯特丹東南方30公里拉倫市的辛格拉倫美術館，周一驚傳借展的著名畫家梵谷作品「春天花園」被偷走，估價100萬～600萬歐元。該美術館因防治新冠肺炎疫情而封館，但竊賊周一凌晨3點15分打破美術館玻璃前門闖入盜走名畫。

義大利─飛雅特克萊斯勒宣布延後支付薪資



飛雅特克萊斯勒宣布周三開始，在未來3個月內暫時延後支付白領員工20％薪資，所欠薪水最晚在明年3月15日前支付，以保留更多現金來渡過肺炎疫情危機和避免裁員。執行長曼利帶頭減薪50％，其他決策高層全減薪30％。

韓國─三星晶片廠首傳員工確診病例

三星電子周二證實其龍仁市晶片廠，有1名員工的新冠肺炎檢測呈陽性反應，為其晶片廠首度傳出確診病例。該廠仍繼續運作，跟確診員工有接觸的人正自我隔離。之前其龜尾市手機工廠有數名員工確診，廠區被迫暫時關閉。

印度─開放外資購買部分政府公債



印度央行周二宣布開放外資購買部分政府公債，此舉為印度公債納入全球債券指數鋪路。印度央行表示，自4月1日新財年起，部分主權公債將向外資完全開放。自2020／2021財年開始，海外資金將能購買新發行的5年期、10年期與30年期債券。