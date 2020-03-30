3/31 China Scan 參與中國A股行情

北京│滯留湖北人員返京 分20天完成

北京民政局指出，預計從湖北25日解封開始，利用20天完成20多萬民滯留湖北人員返回北京分流安置工作。此次分流安置工作涉及人數眾多，且持續時間長，民政局要求堅持嚴防嚴控、源頭管控、分期分類，高標準實行。

江蘇│交房即發證 6月底實行

江蘇省近日表示，6月起當地將推廣「交房即發證」政策措施。以前從簽完土地協議到辦土地證需要幾個月的時間，此後土地交付當天就可領證，大大節省了企業的時間成本和財務成本。

上海│重點景區、電影院 再度關閉

上海中心、東方明珠、杜莎夫人蠟像館、水族館等上海旅遊景區再度宣布從30日起臨時關閉。其中，上海「三高」景點：東方明珠、金茂大廈88層觀光中心、上海中心上海之巔觀光廳僅恢復營運18天。此外，剛開始營業的電影院、KTV等也再度關閉。

浙江│鼓勵彈性工作制 推動文旅市場

浙江十部門聯近日合發文，積極推動文化和旅遊消費市場恢復生機。除了鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，此外，杭州、湖州、台州各自派發了人民幣（下同）16.8億元、1.98億元及3億元的文旅消費券，盼吸引遊客回流。

湖北│鄂州設立陸首座貨運機場

大陸官方將在湖北鄂州設立首個以貨運為主的機場，功能定位是貨運樞紐和客運支線機場，預計最快將在2021年底或2022年初投入運行。目前規劃以2030年完成貨郵輸送量330萬噸進行設計，同時積極引入社會資本出資，建設機場的航空貨運設施。

貴州│茶企全面復工 年產量估大增

貴州省農村產業革命茶產業發展領導小組近日指出，貴州茶葉生產已全面復工復產，各茶園已進入採摘期和豐產期，2020年貴州茶葉產量與往年相比將有大幅提高。截至目前為止，貴州茶園面積達700萬畝，連續七年居大陸全國第一。

廣東│力爭2020年 建6萬座5G基站

廣東全面加速5G網路建設，確保2020年第三季末提前完成4.8萬座5G基站建設計畫，力爭2020年全省建設6萬座5G基站。5G用戶數達到2,000萬，實現珠三角九市鄉鎮、粵東粵西粵北地區縣城5G網路覆蓋，覆蓋全省90％以上人口。