3/30 China Scan 參與中國A股行情

西藏│空氣品質平均優良率 連七年超過95％

西藏多年來持續針對「散亂汙」企業綜合整治，推動去散煤化、電氣化和居民傳統能源消費替代，並取得成效。2019年，西藏空氣環品質平均優良天數達99.6％，這是西藏空氣品質平均優良率連續七年超過95％。

福建│泉廈漳城市聯盟路泉州段 全線貫通

近日泉廈漳城市聯盟路控制性節點工程，安海灣特大橋右幅實現合攏，這意謂泉廈漳城市聯盟路泉州段正式實現全線貫通，未來晉江到廈門只需要20分鐘的車程，也距離建成通車目標邁進一步。

四川│支援湖北醫護人員 可免費吃一年火鍋

四川支援湖北醫療隊近日有首批人員回川，四川省火鍋協會日前與部分企業代表也赴駐地探望，並頒發「戰疫英雄卡」給這些人員，該卡也給予他們免費一年享受四川80多家火鍋品牌400多家門市的權利。

湖南│提前發放全年工會節日慰問消費券

湖南省為促進消費、穩定就業，日前決定提前一次性發放全年工會節日慰問消費券。總金額標準不超過人民幣2,100元，透過「湘消費」微信小程式等管道發放，要在5月5日24時前消費完畢。至於2020年已發放的節日慰問費不再重複發放。

廣東│1至2月規模以上工業增加值 年減23.2％

廣東省最新數據顯示，1至2月疫情對該省經濟的短期衝擊顯著。其中，規模以上工業增加值為人民幣（下同）3,287.23億元，年減23.2％，固定資產投資年減21.4％，社會消費品零售總額為5,636.11億元，年減17.8％。不過醫藥健康、高技術產業等領域逆勢而上，呈快速發展走勢。

江西│推出逾1.5兆元的重點招商項目

江西省發改委近日發布「2020年江西省重點產業招商項目」，共推出包括重大基礎設施、戰略性新興產業、大健康、現代服務業等七大領域的1,431個招商項目，總投資人民幣15,099億元。

廣西│柳州防疫 祭免費代客祭掃

廣西柳州基於防疫考量，已宣布清明期間所有殯儀館、公墓、公益性骨灰堂等殯葬服務機構暫停現場祭掃服務。為滿足掃墓需求，殯葬服務機構推出代為祭掃、網上祭掃、代客祭掃等便民祭掃服務，工作人員還會將現場祭掃拍攝的照片發給預約服務的民眾。