3/27 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│不只新冠病毒 失業、衰退登熱搜榜

近來美國人在Google熱搜的關鍵字不光是「新冠病毒」，美國經濟因疫情蔓延趨於黯淡的緣故，「失業」和「衰退」也在熱搜關鍵字排行榜上名列前茅。3月份前20日，「失業」關鍵字的搜尋量，遠超過2010年7月整月份，當時美國失業率高達9.5％，失業人口1,460萬。

英國│戴森投入生產呼吸器 政府下訂1萬台

英國科技大廠戴森（Dyson），響應英相強森的號召加入防疫國家隊，投入呼吸器的生產行列。強森發言人26日指出，英國政府向戴森下了1萬台呼吸器的訂單，主要是基於戴森呼吸器已通過安全檢驗及主管機關測試。

韓國│抗疫行動獲肯定 文在寅支持率突破50％

民調機構Realmeter於本月23～25日進行的全國民調顯示，抗疫行動積極獲肯定，總統文在寅施政支持率為52.5％，較上周上升3.2個百分點。這是文在寅支持率自2018年11月第二周以來創下的最高紀錄，也是時隔7個月重新突破50％。

瑞典│3月經濟趨勢指數驟跌至92.4

瑞典國家經濟研究所（NIER）26日公布最新經濟信心調查，3月經濟趨勢指數由2月的98.7驟跌至92.4，觸抵2013年5月來最低點；消費者信心從2月的98.5崩落至89.6，為2012年12月來新低。瑞典商業銀行分析師指出，隨著瑞典步向衰退深淵，4月的信心指數恐形惡化。

澳洲│服務業慘澹 就業市場前景堪憂

為了抗疫落實社交距離，使勞力高度密集的澳洲服務業大受影響，就業市場前景堪慮。加拿大皇家銀行（RBC）預期，澳洲失業率在第3季恐攀上9.5％-10％的高峰，西太平洋銀行更預測，澳洲失業率未來3個月可能飆到11.1％。澳洲官方上周公布2月失業率為5.1％。

瑞士│軍方展開醫療部署 對抗新冠肺炎

瑞士軍方展開醫療部署，協助醫療體系對抗新冠肺炎疫情，這也是二次大戰以來，瑞士最大規模的軍事動員，瑞士確診人數增加至9,765人，死亡人數破百。瑞士納沙泰爾（Neuchatel）現有14名新冠病毒確診者接受治療，軍方與醫院做好收治更多患者的準備。

西班牙│死亡人數破四千大關 超越中國

西班牙衛生部26日公布，過去24小時內確診人數激增超過8,000人，總數從周三的47,610飆升至56,188人。死亡增幅雖較周三緩和，但總數由周三的3,434人，跨過4,000大關達4,089人，成為繼義大利之後，第二個死亡人數超越中國的國家。