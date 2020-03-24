3/25 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│安倍與IOC達東奧延期一年共識

日本首相安倍晉三24日與國際奧委會（IOC）主席巴赫舉行了電話會談，就東京奧運延期一年左右、就最晚2021年夏季舉辦達成共識。安倍晉三與席巴赫確認東京奧運和殘奧不會取消。

泰國│26日起進入緊急狀態 批准千億紓困案

泰國總理帕拉育24日宣布，26日起全國進入緊急狀態一個月。內閣同時批准一項至少1,170億泰銖（台幣1,107億元）刺激方案，以緩和新冠肺炎疫情的衝擊，包括發放現金給300萬未受社會安全網保護的勞工，總額450億泰銖，小型企業也可獲100億泰銖貸款援助。

歐元區│3月消費者信心觸五年多低點

歐盟執委會24日公布，3月歐元區消費者信心下滑5點跌至-11.6，觸及2014年11月以來的五年多低點，同時跌破長期平均值。義大利、德國等歐洲政府為緩和新冠疫情相繼封城，消費者擔心破產及裁員潮恐隨之而來。

美國│最新研究顯示新冠病毒可存活17天

美國疾病管制預防中心（CDC）23日公開的研究數據發現，因爆發新冠病毒群聚感染而滯留日本外海的「鑽石公主號」郵輪，確診乘客撤出船艙後，無論有無症狀，在進行全船消毒前，附著在船艙內物體表面的病毒仍可存活17天，比先前研究所示的時間還長。

美國│百威英博投入洗手液生產

全球最大啤酒生產商百威英博（Anheuser-Busch），宣布投入洗手液生產，協助對抗新冠肺炎危機，該啤酒巨頭聲稱會與紅十字會合作，將洗手液捐往最需要的地方。百威英博表示，周三起將5萬公升酒精消毒用品，送往數個歐洲國家的醫院供其使用。

法國│精品業者開雲集團宣布生產口罩

繼LVMH之後，法國奢侈品巨頭開雲集團（Kering）宣布，旗下精品名牌聖羅蘭（YSL）和巴黎世家（Balenciaga）的服飾工作坊，將轉為生產口罩。開雲另表示，打算從中國採購進口300萬枚外科口罩，捐給法國醫療人員使用。

瑞典│H&M擬裁萬名員工、取消派發股利

瑞典快時尚品牌H&M於23日宣布，考慮暫時裁撤全球數萬名員工，同時取消派發股利計畫。迄至周一為止，H&M全球5,062家門市關閉3,441家，涵蓋德國、美國等主要市場，截至上周末英國門市全數關閉，已明顯對H&M的3月營收造成負面衝擊。