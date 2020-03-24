3/25 China Scan 參與中國A股行情

上海│國際、港台澳航班 今起全改降浦東機場



新冠肺炎疫情在全球肆虐，上海市為防止境外疫情輸入，自3月25日零時起，虹橋機場暫停所有國際、台灣、香港、澳門的進出航班業務。並將虹橋機場此前所有國際、台港澳航班轉場至浦東機場營運，保留虹橋機場對上述航班的備降功能。

浙江│鼓勵周休2.5天 刺激消費振經濟

安徽省公布新政策，從提升創新能力、支持項目建設、擴大基金支持等方面，強化對人工智慧產業的扶持力度。推進人工智慧研發突破、產品應用和產業培育，對智慧傳感器、高階智慧晶片、智慧製造裝備等產業鏈，關鍵環節單個項目補助最高人民幣2,000萬元。

廣東│擬建南嶺國家公園 省內第一座



廣東積極推進省內首座國家公園－廣東南嶺國家公園建成，並展開以國家公園為主體的自然保護地體系試點建設。廣東也正在積極謀畫珠江口國家公園前期研究工作，並全力實施粵港澳大灣區建設林業三年行動計畫。

陝西│四家博物館將有限度開放



陝西歷史博物館、秦始皇帝陵博物院、西安碑林博物館、漢景帝陽陵博物院等四家博物館將於25日恢復開放。基於防疫考量，將採取預約參觀方式，且暫不接待團體參觀，也不提供人工講解。此外，每日限額1到2千人，部分展廳也暫不開放。

四川│電影院實施隔排隔座看電影



四川各大電影院從本周開始陸續恢復營業，但全部電影院均實施嚴格的防疫措施，譬如：顧客需佩戴口罩，測量體溫，隔排隔座看電影。影院復映後的第一批影片，分別是「中國合夥人」、「狼圖騰」、「戰狼2」、「流浪地球」與「何以為家」五部電影。

河北│應急產業2025年營收估破6,000億元



河北省近日發布應急產業發展規畫指出，河北省將在2025年力爭全省應急產業包括：新型應急通信指揮裝備、高精度應急預測預警裝備、安全防護產品、專用緊急醫學救援裝備等產業，營業收入年均增長20％以上，達人民幣6,000億元以上。

澳門│曾赴外國的台灣居民禁入境



澳門特首賀一誠24日宣布，25日起，禁止所有14天內曾到過外國的台灣、大陸、香港居民入境，並停止澳門機場轉機服務；所有外國人禁止入境。所有14天內到過台灣、香港以及疫情高發地區的入境人士，則要到指定地點接受醫學觀察14天。