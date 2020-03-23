3/23 China Scan 參與中國A股行情

遼寧│住宿餐飲業可全面恢復營業



遼寧省市場監管局、商務廳等公告相關意見，明確全省住宿餐飲經營單位可全面恢復正常營業，各地區、各行業主管部門不得設置復工復產前置約束條件。但鼓勵餐飲行業採取拉開餐桌間距、隔桌安排就餐等措施。

安徽│補助AI研發 最高人民幣2千萬元



安徽省公布新政策，從提升創新能力、支持項目建設、擴大基金支持等方面，強化對人工智慧產業的扶持力度。推進人工智慧研發突破、產品應用和產業培育，對智慧傳感器、高階智慧晶片、智慧製造裝備等產業鏈，關鍵環節單個項目補助最高人民幣2,000萬元。

廣東│東莞市引外資 推19條措施



東莞市投資促進局日前公布19條措施，以吸引外資。涵蓋擴大對外開放、擴大投資促進、強化企業服務、加強督促考評四大方面，共計19條具體措施。並且將逐步擴大該市金融業對外開放，以建設常平「香港城」項目為基礎，打造現代服務業聚落。

海南│振興旅遊 推30條扶持措施



海南省政府近日公布振興旅遊業的30條扶持措施，包括：擴大離島免稅購物消費限額，增加免稅商品種類；鼓勵省外遊客自駕遊海南，今年勞動節、中秋節等重大節假日期間試行豁免小客車過海費等政策。

四川│電影院陸續恢復營業



近日包括大邑縣的西嶺國際影城、太平洋影城達州紅旗店在內的多家電影院陸續恢復營業。太平洋影城恢復營業第一天，播放了四部電影，數據顯示，當天該影城觀影人次38人，總票房人民幣1,046元。

雲南│長江三磷專項排查 整改94家企業



雲南按照長江修復攻堅戰的整體部署，全省長江「三磷」專項排查整治行動共排查出109家涉磷企業存在環境問題。截至3月12日，109家問題企業中已有94家完成整改，占已制定「一企一策」整改方案企業總數的86.24％。

廣西│海峽兩岸產業合作區 成績亮眼



廣西近日表示，截至2019年底，廣西海峽兩岸產業合作區簽約在談專案已達55個，總投資人民幣333億元。廣西海峽兩岸產業合作區建設是兩岸企業共用「一帶一路」建設的重要平台，對推動兩岸產業合作、經濟社會融合發展，具有重要意義。