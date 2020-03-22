3/23 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│副部長級以上官員 未來4個月減薪30％

為協助抗疫，包含文在寅總統和國務總理，韓國副部長級以上政府官員自3月起的4個月期間將減薪30％。企劃財政部將把這筆款項用於援助因疫情遭受困難的國民。國務總理丁世均是在21日召開國務委員緊急會議後，做出這項決定。

美國│參院最快周一表決救災振興方案

美國參議院最快預計在周一表決救災振興方案，規模約在1.3兆及1.4兆美元之間。迄周日傍晚止，美國累計達2萬6,900人染疫，新增確診人數大增2,693人所致，新增死亡數46人，目前累計達348人。

新加坡│爆首兩例死亡病例 今晚起關閉邊境

上周末首度出現2宗新冠肺炎死亡病例後，政府宣布周一（23日）晚上11時59分起全面關閉邊境，禁止所有短期旅客入境或過境。國民、擁永久居留權者和持長期工作簽證外國人入境後必須自主隔離14天。迄周日傍晚止，星國累計確診432人。

越南│封鎖陸海空口岸 暫停外國人入境

周日（22日）凌晨零點關閉所有海陸空入境口岸，暫停外國人入境，從事外交或官方活動者除外。外國的專家、經理人或高技術者可入境，但需要檢測為陰性證明、健康宣示和被隔離。迄周日下午4點止，越南累計確診99人，零死亡。

西班牙│單日激增三千例 歐洲國家第二多

迄周日傍晚止新增確診3,076人，累計2萬8,572人，為歐洲第2高國家，僅次於義大利。累計死亡1,381人。該國3月15日進入緊急狀態，全國封鎖15天，但封鎖期才過一半，確診人數已達15日不到8,000人的逾3倍，疫情仍持續失控。

義大利│死亡人數4,825人創新高 全國停產

迄周日傍晚止，累計死亡4,825人，成為全球最高國家，較第2名中國的3,261人高出1,564人。累計確診5萬3,578人為全球第2高。為加強防疫效果，總理孔蒂周日透過臉書視訊宣布所有工廠停工，只讓生產民生必須用品工廠繼續運作。

阿拉伯聯合大公國│阿聯酋航空 3/25起客運航班全面停飛

阿聯酋航空（Emirates Airline）宣布，3月25日起客運航班全面停飛，但貨運將維持營運，成為疫情危機之下又一航空業受害者。該公司表示，此項痛苦惟務實的措施將可讓公司維持生存，保住全球員工不被裁員。