3/20 Global Scan 掌握全球投資脈動

瑞士│央行宣布維持-0.75％基準利率

全球各大央行競相降息，以緩解新冠病毒對經濟的衝擊之際，瑞士央行（SNB）19日逆勢宣布，基準存款利率維持在負0.75％，符合經濟師預期，該負利率水位自2015年1月維持至今。SNB同時表示，正加強干預外匯市場的力度，為降低瑞郎吸引力，干預行動有其必要。

美國│2國會議員 新冠肺炎檢測呈陽性

美國兩名國會議員確診新冠肺炎。佛羅里達州眾議員迪亞茲巴拉特（Mario Diaz-Balart）18日表示，他的新冠肺炎檢測結果為陽性，成為美國首位確診的國會議員。稍後猶他州眾議員麥克亞當斯（Ben McAdams）亦表示確診。

美國│對抗疫情 參議院通過帶薪假法案

美國參議院周三通過帶薪假法案，協助民眾對抗新冠肺炎疫情。該法案規定，員工人數低於500人的小型企業，必須給予受疫情影響的員工兩周的帶薪假。法案同時擴大失業保險，和增加醫療補助計畫（Medicaid）資金。

美國│上周初領失業救濟暴增7萬人 兩年新高

美國勞工部19日公布，上周（截至3月14日）初領失業救濟人數新增7萬，總數來到28.1萬，遠高於市場預估的22萬，創2年高點，歸咎於新冠肺炎疫情大流行，迫使雇主開始裁員。費城聯準銀行也公布3月商業展望調查報告，費城聯準指數從2月的36.7驟跌至-12.7。

德國│3月商業景氣指數 近11年最低

德國智庫Ifo經濟研究院19日公布，3月商業景氣指數從2月的96.0滑落至87.7，不僅是1991年以來最大跌幅，同時觸及2009年8月來最低點。此最新結果意味著，歐洲最大經濟體德國在新冠病毒疫情衝擊下，正逐漸步入衰退。

紐澳│關閉邊境 禁外國人入境

為了減緩新冠肺炎病毒散播速度，紐西蘭與澳洲19日雙雙宣布關閉邊境、禁止外國人入境，分別於當地時間19日午夜與20日晚間9點開始實施。但兩國公民與永久居民的配偶與小孩（非公民）不受此限。澳洲總理莫里森表示，該國高達8成病例都是境外移入或相關接觸者，因此必須採取積極防疫手段。

巴西│央行降息兩碼 3.75％ 創歷史新低

有鑒於新冠肺炎疫情延燒衝擊經濟，巴西央行18日宣布降息兩碼，將基準利率從4.25％降至歷史新低的3.75％，降幅超越市場預期，這已是巴西連續第六次降息。該央行表示將持續觀察新經濟數據，以決定下一步動作。