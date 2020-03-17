3/18 Global Scan 掌握全球投資脈動

新加坡─2月出口翻正 年增3％

企業發展局發布數據指出，2月非石油出口較上年同期增加3％，不但扭轉1月的3.3％減幅，也大幅超出市場預期的7.1％減幅。在主要市場方面，對歐盟出口激增43％、對美國出口也攀漲23.5％，不過對中國出口則是遽減35.8％。

美國─麥當勞直營店 關閉內用座位區

為了防範新冠肺炎疫情持續擴大，速食龍頭麥當勞16日宣布配合官方政策，關閉全美餐廳內用座位區域與孩童遊樂區，但得來速、外送與外帶服務不受影響。此措施僅適用於直營店，但麥當勞鼓勵加盟商一起配合。

美國─疫情肆虐 打亂民主黨俄亥俄州初選

新冠疫情打亂民主黨初選，原訂17日舉行俄亥俄州等四州黨團投票，拜登和桑德斯雙雄第三度正面交鋒，但俄州基於疫情擴散請求初選延期，遭俄州法院駁回，共和黨籍俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）仍於周二宣布，該州衛生官員鑑於當前公衛緊急狀態，將下令關閉投票所。

美國─新冠肺炎疫苗試驗 四人接受注射

美國國家衛生研究院（NIH）16日宣布，他們與Moderna藥廠共同研發的新冠肺炎疫苗mRNA-1273已於西雅圖率先展開人體試驗，第一批受試者45名，已有四人接受注射，但評估仍須12～18個月才能研發完成。受此消息激勵，Moderna股價16日大漲24％至26.49美元。

紐西蘭─ 祭73億美元振興方案 占GDP4％

紐西蘭周二宣布將為該國經濟注入121億紐元（73.1億美元），約合國內生產毛額（GDP）的4％，由於新冠肺炎打擊該國商業活動，該國政府盼藉此減緩經濟衰退幅度。紐國財政部長羅伯森（Grant Robertson）指出，最新的振興方案比2008年金融危機時期所推出的規模更大。

菲律賓─無限期關閉股債匯市

基於新冠肺炎疫情衝擊來勢洶洶，菲律賓周二宣布無限期關閉股債匯市，直至進一步通知，成為全球首個因疫情關閉金融市場的國家。菲國政府同日公布271億菲律賓披索（約5.27億美元）的振興方案，以減輕肺炎對經濟的衝擊。菲律賓證交所表示，股市關閉自17日上午生效。

法國─15天內禁止非必要外出

鑒於歐洲肺炎疫情嚴峻，法國總統馬克宏宣布，自周二中午起，法國民眾必須待在家中不得外出，只有採買必要用品或上班才能出門。這項禁令將至少維持15天。另外空中巴士也表示，未來四天將暫停在法國與西班牙廠房的生產與組裝活動。