3/18 China Scan 參與中國A股行情

瀋陽│博物館恢復開放 線上預約購票管控人流



瀋陽故宮博物館、瀋陽「九一八」歷史博物館等8家瀋陽的博物館17日再度開放。為保障遊客和工作人員的健康，博物館實行線上預約線上購票，每天參觀限額4千名。遊客預約後需出示身份證登記方能入館，防疫不放鬆。

浙江│振興旅遊業 推文旅季提振消費



肺炎疫情重挫旅遊等業者，浙江也配合五一、端午假期，提出第二季將展開「浙江文旅消費季」活動，配合在地行銷、補貼紓困商家與消費等活動，給予產業信心，釋放民眾累積的文旅消費動能。

福建│照護需求升溫 社工人才基地出爐



在高齡族群人數增加、弱勢族群需要照顧等影響下，大陸社工人才需求大增，福建近日確定福州市社會組織（社工）創業園、廈門大學社會工作系等5單位為全省首批社會工作專業人才基地，增加轄區社工人才儲備。

上海│一般行業復工免備案



為進一步加快復工復產復市，上海經信委日前發布通知指出，除了需要備案確認行業和等待政府相關部門通知再復工的經營活動之外，上海市工商業企業和個體工商戶復工復產復市取消備案，可以直接復工。

雲南│將發展冰雪運動項目



雲南省日前發布新通知指出，該省將推進世界一流高原體育訓練基地建設，打造冰雪項目高原訓練基地，加快推進當地體育訓練基地短道速滑場建設，省內有條件的地方要建立冬季項目運動訓練基地。

四川│2019年新增台企163家



四川省台辦表示，2019年四川省新增台資企業163家，新增投資總額9.36億美元。在川台企累計達2,300家，投資總額206.2億美元。2019年1月～11月，川台貨物貿易進出口總額人民幣達387億元，台灣躍升為四川第三大貿易夥伴。

香港│失業率創逾9年新高



香港統計處公布，經季節性調整的失業率，由2019年11月至2020年1月的3.4％，上升至2019年12月至2020年2月的3.7％，升至逾9年新高。香港勞工福利局表示，主要是由於新冠肺炎疫情對多項經濟活動造成嚴重干擾，使勞工市場急遽惡化。