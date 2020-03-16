3/17 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國─巴菲特女兒蘇西 自主隔離2周

股神巴菲特女兒、現年66歲蘇西（Susie Buffett），因為曾坐在一名剛從西班牙回來的確診者身邊2小時，已進行自主隔離2周。她強調跟該名人士近距離接觸後就沒有跟巴菲特見面。

美國─永利、美高梅等賭場將暫停營業

永利渡假村與美高梅國際酒店集團等拉斯維加斯賭場業者，因為新冠肺炎疫情持續擴散而將暫停營業。永利的2座賭場飯店從周二開始暫時關閉2周，美高梅的8座賭場飯店將暫時關閉直到另行通知為止。美高梅上周有客人確診。

美國─3月紐約聯準銀行製造業指數 創11年新低

3月紐約聯準銀行製造業指數跌至負21.5，為2009年3月以來最低，2月為正12.9；逾34點的跌幅為該調查從2001年開始以來的最大跌幅。紐約聯準銀行表示，新冠疫情已給美國經濟造成影響，對未來預期的樂觀程度也降至2009年以來最低。

日本─ 70％民眾認為奧運無法如期舉行

共同通訊社周一公布最新民調，70％受訪者認為受新冠肺炎疫情影響，今年夏季東京奧運不能按原定計劃在7月24日舉行，但25％認為可以。近期其他民調也顯示許多民眾認為應延後舉行東奧，給主辦單位更多壓力去考慮延後或取消。

歐盟─27國領袖將舉行第2次視訊峰會

歐盟27國領袖將在周二舉行兩周來第2次視訊峰會，主旨在設法控制新冠肺炎疫情擴散、提供充足醫療設備、加強研究和減少疫情對經濟衝擊。目前歐洲約4萬人確診並導致約2,000人死亡。

瑞典─推3,000億瑞典克朗振興方案

瑞典政府周一宣布推出逾3,000億瑞典克朗（約310億美元）振興方案來支撐經濟，以降低新冠肺炎疫情衝擊。從4月7日起允許企業延後繳稅最多1年，來協助加強企業流動性。元旦以來已繳稅的企業可申請索回稅金。

西班牙─肺炎確診暴增近千例 歐洲第二慘

迄周一下午止，新冠肺炎確診人數暴增近千例，從周日7,753例上升至8,744例，死亡人數從288人增加至297人。政府表示全國維持緊急狀態的時間，將必須延長至超過原定的15天。西班牙是歐洲疫情第二嚴重的國家，僅次於義大利。