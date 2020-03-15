3/16 China Scan 參與中國A股行情

廣西│助企業復工復產 貸款貼息人民幣10億元

廣西近日推出企業復工貸款財政貼息工作方案，明確各級財政統籌安排人民幣（下同）10億元資金，按2％利差補貼方式帶動投放500億元低利率復工貸款。針對復工復產企業，特別是工業、民營和中小微企業貸款給予貼息支持。

四川│成都鼓勵企業辦展 給資金補貼

四川省成都市博覽局對外聯絡處處長高敏近日指出，受到疫情影響，粗估全大陸共有44個城市572項展會延期或取消。對此，該局日前正式推出會展經濟發展行動方案，鼓勵企業到當地辦展，並對新引進的會展項目，在基礎補貼上給予30％、不超過人民幣60萬元的單項補貼。

山東│78家企業接受IPO輔導 盼迎來上市潮

上海市近日宣布，今年將擴大轄區研究生招生規模，計劃將總量增加15％提高升學機會，以減輕疫情之下畢業生就業壓力大的情形。同時專科升大學也進行擴招，總量由此前全市專科畢業生的8％提高至10％。

北京│清明節將至 提供代為祭掃服務

清明節將至，防疫期間北京市將為有需求的人，提供代為祭掃服務。民眾可透過北京市2020年清明節祭掃預約服務系統，申請由公墓代為祭掃的服務方式進行先人祭奠。此外，各殯葬單位要根據安葬量、停車等因素，透過預約系統限定每日入園人數上限。

廣東│春茶將陸續開採 茶商復工復產逾八成

春茶季即將拉開序幕，廣州國際茶葉交易中心表示，該省各地的春茶準備陸續開採並上市，目前廣東茶商復工復產逾八成，其中廣州芳村茶葉市場已有3千多家商戶開門迎客。上述市場占地面積超過10萬平方公尺，是大陸最大的茶葉批發市場與集散地。

上海│重大工程須於3月底前全面復工

上海市近日公布「統籌推進建築工地疫情防控和復工復產工作的通知」，要求重大工程復工復產，加強項目督查，督促各項目認真落實，鼓勵企業對於符合條件的工地盡快復工，要求該市重大工程必須在3月底之前全面復工。

重慶│大力發展商務活動線上服務能力

重慶市近日表示，大陸疫情期間，當地互聯網平台企業業務普遍增長25％以上；線上服務呈現出全面覆蓋，線上教育、線上醫療、遠程辦公、線上問診等用戶量大幅增長。未來，重慶將大力發展商務活動線上服務能力、增強交通出行線上服務體驗、提高就業社保線上服務水準等。