3/13 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│金浦機場無國際航班起降 17年來首見

原本開通日本、中國大陸、台灣等航線的首爾金浦國際機場，由於航班停飛及減班，12日出現17年來首見沒有國際航班起降的一天。金浦機場的樂天免稅店也自12日起關店，將根據航班和客流量決定重新開業的時間。韓國12日新增114例確診病例，累計7,869例。

日本│企業信心受打擊 首季BSI達-10.1

受新冠肺炎疫情擴大影響，企業信心受打擊。財務省和內閣府12日公布，第一季所有行業的大企業景氣指數（BSI）為負10.1，創下2014年第二季以來的5年零9個月低水平。其中，製造業BSI為負17.2，降至311大震災後不久的2011年第二季以來最低。

日本│不允許大規模活動 數座樂園延長停業

安倍總理10日將禁止舉行大規模活動的要求延長10天後，東京迪士尼樂園的停業期間將延長至4月上旬。大阪環球影城停業延長至3月22日。三麗鷗彩虹樂園也將原定截至15日的停業時間延長至20日。

菲律賓│高官接連自主隔離 引發市場恐慌

新冠肺炎疫情擴大，菲國央行總裁表示正自主隔離，央行總部辦公室也暫停關閉，加上當地媒體報導財長也自主隔離，引發市場恐慌而擊潰投資人信心。菲股PSE指數周四暴跌近10％，收5,736.27點，創2012年來新低，今年來累跌逾26％。

法國│巴黎迪士尼3人員確診 照常開放

巴黎迪士尼樂園迄周三已有3名維修人員確診，即使工會要求關閉，但迪士尼仍繼續開放，強調確診人員沒有直接跟遊客接觸。新冠肺炎疫情爆發後，香港、上海與東京的樂園已關閉，但美國六座樂園跟巴黎的仍繼續開放。

美國│郵輪業者建議 沒有健康證明禁登船

國務院3月8日勸告民眾疫情期間不要搭乘郵輪後，知情人士向CNBC透露郵輪業者已向白宮建議，凡70歲或以上和有慢性病人士，沒有健康證明就禁止登船以防範疫情，因為這些族群容易感染新冠肺炎，以降低民眾對郵輪旅遊的疑慮。

西班牙│皇馬籃球隊員中標 足球隊遭隔離14天

由於使用共同設施的籃球隊有1名隊員確診，皇家馬德里足球隊全被隔離14天，西班牙足球甲級聯賽事取消至少兩天賽事。迄周四中午止西國確診數增至2,968人，平等事務大臣莫雷諾也染病，從國王皇后到所有內閣要員都接受新冠肺炎檢測，結果將對外公布。