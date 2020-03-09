3/10 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│日本航空1名空服員確診得新冠肺炎

日本航空（JAL）周一表示，1名空服員接受新冠肺炎檢測呈陽性反應，使日本確診人數再增1例。迄周一下午止，包含本地確診和鑽石公主號郵輪的確診病例達1215人。死亡病例增加至16人，其中7人為鑽石公主號乘客。

日本│網路大量販售口罩 靜岡縣議員公開道歉

靜岡縣議員諸田洋之（無黨派）9日召開記者會，為他自己經營的貿易商社在網路上大量販售口罩公開道歉，並將辭去商社負責人職務，但仍會繼續擔任縣議員。諸田的公司從2月4日起在網上銷售口罩共計89次，銷售額約為888萬日圓（逾台幣263萬元）。諸田辯稱那些口罩是他的公司在MERS流行時大量進貨的庫存。

日本│去年第四季GDP季增年率萎縮7.1％

內閣府周一公布，去年10月到12月GDP季增年率萎縮7.1％，較1月初估萎縮6.3％更嚴重，讓外界愈來愈擔心日本經濟可能陷入衰退。因為去年底仍未爆發新冠肺炎疫情，經濟已表現如此糟，若加上疫情打擊，本季經濟表現將更差。

韓國│大韓航空國際線載客量銳減八成

大韓航空周一警告，全球逾半數國家禁止來自韓國的旅客入境，讓其國際航線載客量銳減逾80％，145架客機約100架正閒置，情況可能令公司無法經營下去，也不知能撐多久。因此要透過延後投資和減少營運支出等來渡過難關。

馬來西亞│新總理調查數十億美元主權基金流向

新總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）周一任命馬國第二大銀行聯昌國際銀行（CIMB）執行長扎夫魯（Zafrul Tengku Abdul Aziz）擔任財長，另委派阿扎姆（Azam Baki）擔任反貪污委員會主席，調查主權基金1MDB數十億美元資金流向。

法國│首季GDP預估成長率調降至0.1％

法國央行周一以新冠肺炎疫情打擊經濟為由，把首季GDP成長率從原先預估0.3％調降至0.1％。企業界預測大部份產業景氣3月走下波。財長樂梅爾周一指疫情嚴重影響今年經濟成長。迄周日止法國確診逾1,100人，為歐洲第二高國家。

英國│特易購出售東南亞業務給泰國正大集團

英國連鎖超市特易購（Tesco）以106億美元現金代價，把泰國近2,000家門市和馬來西亞74家門市等東南亞業務賣給泰國正大集團，顯示特易購撤出亞洲市場已到最後階段。該集團早在2015年已賣掉韓國折扣連

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