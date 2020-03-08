3/9 Global Scan 掌握全球投資脈動

義大利│疫情嚴重 宣布米蘭與部分省封城

義國因新冠肺炎疫情嚴重，周日宣布封鎖包括米蘭、倫巴底周圍地區和14個北部鄰近的省，嚴禁所有人員進出口，直到4月3日為止，約1,700萬人受影響，超過全國人口四分之一。成為歐洲最嚴苛的防疫舉措。

韓國│肺炎確診達7,313例 造成50人死亡

截至8日下午，韓國新冠肺炎確診病例累計達7,313例，死亡50例。韓國餐飲業最近一周顧客減幅逼近六成。韓國餐飲業研究院公布於2月25日至28日對600家餐館進行的調查結果，當周用餐顧客累計減幅高達59.2％，遠高於前一周32.7％的減幅。

美國│蘋果防疫 要求矽谷員工在家工作

蘋果周五要求其在西雅圖地區的員工在家辦公，也要求在矽谷總部Apple Park約1.2萬員工，若有接觸新冠肺炎風險可能的人就在家工作。從谷歌、微軟、亞馬遜、臉書、推特到惠普等幾家科技巨擘上周也開始鼓勵員工在家工作。

美國│華盛頓、史丹佛大學 周一起改採線上教學

華盛頓大學與史丹佛大學因所在的西雅圖與舊金山爆發新冠肺炎疫情，從周一開始以線上教學取代課堂教學，預估將有更多大專院校跟進。迄台北時間周日傍晚止全美死亡病例增加至19人，逾400人確診，32個州與華府都出現疫情。

沙烏地阿拉伯│Aramco重挫9％ 跌破IPO價

國營石油公司Aramco股價8日重挫逾9％收30里亞爾，為去年12月公開上市後首度跌破其IPO價32沙幣，創上市以來最大單日跌幅。沙國股市向來周五與周六休息，因此周日開盤即受到OPEC跟俄羅斯上周五聯手減產破局的利空消息衝擊。

法國│下議院2議員確診新冠肺炎

法國下議院7日公布2名議員確診，另5名議員正進行新冠肺炎檢測。下議院沒公布確診議員身份，但媒體指首位染病的議員賴澤（Jean-Luc Reitzer）因重症而住進加護病房，另一位染病為女議員。法國迄上周未止，716人確診，11人死亡。

伊朗│衛生部：24小時內染疫死亡人數激增49人

衛生部周日公布過去24個小時內，因新冠肺炎而死亡增加49人，累計死亡數上升至194人，確診人數達6,566人。目前整個中東地區確診人合計逾6,900人。國營的伊朗航空周日宣布，因受歐洲各國禁制而停止所有飛往歐洲的航班。