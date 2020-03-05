3/6 China Scan 參與中國A股行情

湖北│開通茶葉運輸「綠色通道」



湖北省已將茶葉列為防疫期間的重要生活物資，為確保穩定供應，對於茶葉的相關運輸車輛執行「綠色通道」政策，解決茶葉在該省的運輸問題。湖北茶園面積共449萬畝，居全大陸第四，年產量達31.45萬噸。

山東│煙台市網路徵才會 職缺上萬



煙台市人社部門日前在人才熱線網站開闢專欄，推出網路徵才會，共計300多家企業參加，合計提供1萬多個職缺。計劃雇用博士研究生10人、碩士研究生800人、大學生9千多人。一周內，煙台市碩博士、大學畢業生聯繫企業數量近千次。

江西│階段性減免企業社保費逾74億元



江西省近日指出，將階段性豁免企業社會保險費。2020年2月起，江西全省免徵中小微企業的基本養老保險、失業保險、工傷保險等三項社會保險的單位繳費部分，免徵期限為5個月。此次實施階段性減免政策，共可減少企業三項社會保險費人民幣74億元以上。

上海│擴大碩士招生舒緩就業壓力



上海市近日宣布，今年將擴大轄區研究生招生規模，計劃將總量增加15％提高升學機會，以減輕疫情之下畢業生就業壓力大的情形。同時專科升大學也進行擴招，總量由此前全市專科畢業生的8％提高至10％。

青海│該省首度向海外出口單晶PERC組件



大陸國家電投黃河水電公司指出，該公司所生產的單晶PERC組件及TOPCon雙面電池組件，首度出口至墨西哥市場，同時也是青海省首度向海外出口該類產品。單晶PERC組件可以節省度電系統投資，目前已成為太陽能市場的主流。

北京│試點區塊鏈電子發票



北京加入區塊鏈電子普通發票行列，近期北京稅務局選取了部分納稅人的停車類通用發票、景點公園門票著手推廣該項目，預計夠透過區塊鏈電子發票降低納稅人經營成本、節約社會資源。

廣東│東莞新增外資註冊資本近七千萬元



東莞市場監督管理局指出，2020年2月，東莞新增各類外商投資企業（含港澳台資）10家，新增註冊資本總計人民幣6,770萬元，外資持續看好東莞。截至2月底，東莞實有各類市場主體124.52萬戶，年增7.55％；其中企業56.51萬戶，年增11.80％；個體戶67.95萬戶，年增4.27％。