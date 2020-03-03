3/4 China Scan 參與中國A股行情

河北│抗疫 設500億人民幣融資專項



河北省近日設立總規模人民幣500億元的融資專項資金，重點支持疫情防控應急項目，支持衛生防疫、醫藥用品製造及採購、科研攻關、技術改造及重要生活物資供應企業的生產、運輸和銷售等資金需求。

浙江│近9千億人民幣重大項目 集中開工



浙江近日舉辦2020年全省擴大有效投資重大項目集中開工活動，共有537個重大項目參加，總投資人民幣（下同）8,864億元，年度計劃投資1,473億元，當中占比最大為高新技術與產業工程，總計291個、規模5,406億元。

福建│泉州推動遠洋漁業復工復產



泉州遠洋漁業因新冠肺炎疫情影響延遲開工，但泉州海關日前推出措施，包括幫助船員體檢以及相關傳染病的監測措施，近日首批六艘監管遠洋漁業船將正式出海，象徵該產業復工復產。

香港│疫情衝擊 13個展覽延期



為因應新冠肺炎疫情，香港貿易發展局表示，2月至4月有13個展覽將延期至5月至8月陸續進行。官員稱，香港是重要的採購中心，海外買家通常在3月至4月到香港採購，若採購活動受阻，對中小企業的損失很大，為此將加強推廣電商服務。

四川│前二月茶業新增貸款額 年增三成



為保障產茶製茶企業儘速復工復產，今年前兩個月，四川各金融機構對該省的茶產業企業累計貸款餘額達人民幣（下同）31.89億元，增長8.21億元，較上年同期增34.7％。2020年四川茶園可採摘面積達到495萬畝，預計產茶29萬噸。

貴州│向全球招商 引資2,900億人民幣



為刺激經濟發展，貴州省政府近期在網路上發布500個推介項目，面向全球招商。此次發布的項目涵蓋了千億級工業、農業特色產業、現代服務業等產業，總引資規模人民幣2,909.7億元。

澳門│旅遊業遇寒冬 逾半導遊恐轉行



澳門導遊公會表示，自2019年香港發生反送中事件後，澳門接待旅遊團數量已大減，隨著新冠肺炎疫情爆發，導遊行業再陷困境。公會估計，接下來約有超過一半的的導遊，將被迫轉行。