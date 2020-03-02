3/3 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│出現第二位新冠肺炎身亡病患



根據華盛頓州金郡（King County）公共衛生機關證實，一名年約70多歲的男性患者已經病逝，成為美國第二名因新冠肺炎身亡的病患，他原在華盛頓州的EvergreenHealth醫院住院。美國第一起新冠肺炎死亡病例也是在金郡。此外，紐約市周日晚間也通報第一個確診案例，一位婦女近期曾赴伊朗返國，目前已在曼哈頓的家中隔離。

美國│民主黨總統參選人布塔朱吉退出初選



民主黨總統參選人布塔朱吉（Pete Buttigieg）1日宣布退出黨內初選，原因是他上周六在南卡羅萊納一役失利，對手前副總統拜登取得壓倒性勝利，他評估自己在14州同時舉辦初選的「超級星期二」恐難獲得溫和派選民支持，因此宣布退出。

哥倫比亞│將宣布墮胎全面合法化



哥倫比亞憲法法庭預定2日宣布墮胎全面合法化，將使人口5千萬的哥倫比亞成為拉丁美洲合法墮胎的最大國家。當地法律至今規定女性只有在胚胎異常、強暴或身心不健全的情況下才能墮胎。一名律師卡諾（Natalia Bernal Cano）近日向法院提告，指控墮胎合法化有害女性健康也侵犯胚胎人權，但憲法法庭依舊打算開放合法墮胎。

北韓│發射兩枚不明飛行物 挑釁意味濃



南韓軍方表示，北韓2日從江原道元山市（Wonsan）一帶發射兩枚不明飛行物，飛行距離240公里、高度35公里，最後落在南韓與日本中間海域，推測可能是導彈。這是北韓今年以來首次試射，再度向美國挑釁的意味濃厚。

馬來西亞│製造業PMI連兩月萎縮



市調機構IHS Markit公布，馬來西亞製造業採購經理人指數（PMI）1月降至48.8點，2月續跌至48.5點，為連兩個月萎縮（低於50以下），主因是疫情造成中國零件供應短缺，拖累馬來西亞製造業生產進度。另一方面，中國也是馬來西亞主要出口市場，但當地景氣低迷打擊馬來西亞出口需求。

印度│2月製造業活動維持擴張



印度2月製造業活動仍維持擴張，不過分析師警告，新冠肺炎可能衝擊出口與供應鏈，威脅製造業成長。根據IHS Markit公布，拜工廠訂單、出口與產出強勁所賜，印度2月製造業採購經理人指數（PMI）為54.5，接近1月的近八年高點55.3。

越南│三星打造東南亞最大研發中心

三星電子（Samsung Electronics）2日（周一）表示，將在越南打造2.2億美元的研發中心，研發中心將位在河內，預計2022年底完成，估計屆時聘僱2,200～3,000人。三星越南分公司表示，該中心是三星在東南亞最大規模的研發據點，未來將研究人工智慧、物聯網、大數據和5G技術。