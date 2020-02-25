2/26 China Scan 參與中國A股行情

北京│培育電競消費 舉辦系列活動



大陸電競產業近期正受歡迎，北京市政府近日將舉辦「電競北京2020」系列活動，辦好北京國際電競創新發展大會、「電競之光」展覽交易會。並聯合互聯網巨頭騰訊舉辦「王者榮耀」總決賽，積極培育電競消費場景。

山東│視訊簽約 引外資143億美元



為防範新冠肺炎疫情，山東省近日利用視訊舉辦外商投資項目簽約儀式，山東各市共簽約66個外商投資項目，涉及日、韓、星等國家，預計投資總額143.9億美元，協議與合同外資總額為42.7億美元。

河南│鼓勵職員復工 發交通補貼



新冠肺炎疫情期間，河南省總工會為鼓勵外地員工返工，提供人民幣50萬元推出企業復工交通補貼。此次共有1萬個補貼名額，員工無論是乘坐汽車、火車或是飛機等交通工具返工，經提供相關票據等資料後，就有機會獲得補貼。

廣東│東莞市跨境電商出口 一枝獨秀



東莞市1月份跨境電商進出口總值達到人民幣12.8億元，年增15.6倍。黃埔海關指出，受到新冠肺炎疫情影響，1、2月份東莞外貿進出口均呈現下降趨勢，但東莞跨境電商一枝獨秀，有望保持較大增幅。

四川│生豬產能 拚年出欄6千萬頭



儘管受到豬瘟以及肺炎疫情雙重影響，但在防控措施升級下，目前四川生豬生產正在穩步恢復當中，四川省政府指出，已經將今年出欄6千萬頭的目標任務下達到各市州，並放寬養豬用地相關限制，支持生豬產能擴大。

重慶│萬人火鍋趴 線上開吃



重慶市宣布將舉辦「宅家火鍋節」，集結當地各大品牌火鍋企業200餘家，以及多家電商平台，透過直播方式開幕。屆時，上萬市民同時間在家煮火鍋，並將透過圖文、直播的形式打造一個「雲端萬人火鍋趴」，重溫線下門市吃火鍋熱鬧場面。

貴州│黃果樹景區再開放首日 遊客僅26人



防疫期間，多地都實行分類、分區、分批次開放旅遊景區。貴州黃果樹風景區23日再度對外開放，但僅有26名遊客前往。該景區在開放前，已對公共區域和設備進行消毒，而遊客進入景區前需實名登記，測量體溫、佩戴口罩。