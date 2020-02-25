2/26 Gloal Scan 掌握全球投資脈動

新加坡│新加坡航空凍結地勤招聘



新加坡航空公司宣已凍結招聘地勤人員職務，以因應新冠肺炎疫情爆發後對航空業的衝擊。新航表示若疫情影響變得更嚴重的話，就將會再採取額外措施來應付，但強調其可能採取的因應措施，不會傷害到其長期競爭力。

日本│軟銀願景基金 投資美新創公司Kariu



軟體銀行周一宣布由其第2檔願景基金帶領下，跟General Catalyst、Khosla和Lightspeed等創投公司，以1.65億美元投資以人工智慧加快做血檢的美國新創公司Karius。該基金另外以1億美元投資美國研發人工智慧技術公司Behavox。

韓國│4月30日前 全面禁止出口口罩



韓國政府25日宣布，將從26日零時至4月30日，全面禁止銷售商出口口罩，生產商的出口量也限制在當天生產量的10％以內。韓國國內生產的大部分口罩通過代購等多種管道流向中國，韓產口罩在淘寶等中國主要電商網站熱銷，售價高達韓國的兩倍。

印度│向美簽下逾30億美元軍購訂單



正在印度進行訪問行程的美國總統川普表示，印度已跟美國簽下逾30億美元軍購訂單，強調他跟印度總理莫迪在全面性貿易談判上有進展。儘管雙方尚未達成貿易協定，但他仍以「難忘」和「非凡」等字眼來形容這次行程。

荷蘭│大陸需求下滑 衝擊飛利浦Q1業績



消費電子產品商飛利浦周二預期，首季業績會受新冠肺炎疫情爆發的負面影響，尤其疫情會打擊中國對飛利浦產品需求，其全球供應鏈也大受影響。由於疫情持續擴散而產生更多不明朗因素，因此目前不可能預測最終影響有多大。

美國│去年業績不佳 智遊網將裁員3,000人



線上旅遊網站智遊網（Expedia）表示，2019年業績讓人失望，將裁員約3,000人，相當於員工總數12％，並透過終止尚未確定計畫，和減少把案子外派給承包商與供應商等來降低成本。公司目標要讓業務運轉率的成本減少3億到5億美元。

美國│成本降 聯合航空Q1獲利不受疫情影響



聯合航空周一表示不對今年營收做預測，因為新冠肺炎疫情在中國乃至全球許多國家擴散，正不斷衝擊航空需求而難以預測最終造成多大影響。雖然首季已取消飛往中國航班，但燃料等成本持續下降，讓首季獲利不受疫情影響。