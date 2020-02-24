2/25 China Scan 參與中國A股行情

四川│陸首個新冠肺炎病毒檢測晶片系統問世

四川大學等機構近日開發出「呼吸道病毒（六種）核酸檢測試劑盒（恆溫擴增晶片法）」，該試劑盒可在1.5小時內檢測出包括新冠肺炎病毒在內的六種呼吸道常見病毒，為大陸第一個新冠肺炎病毒晶片檢測系統。

河北│新冠肺炎康復者捐血 可獲人道慰勉金

河北省紅十字會表示，中國紅十字基金會等將為每名新冠肺炎康復的血漿捐獻者提供人民幣（下同）3,000元人道慰勉金。康復血漿捐獻志願者所在地紅十字會也將根據當地實際情況，再提供3,000元人道慰勉金，總計6,000元。

江蘇│推動雲簽約招商 一小時簽67個項目

江蘇省南京、蘇州、無錫等多地近日紛紛通過「雲簽約」，推動城市發展不中斷、疫情防控不鬆懈、招商引資再升級，在短短一小時內，全省已完成簽署67個項目，簽署金額高達人民幣1,039億元。

浙江│杭州智慧復工系統 18個工地啟用

隨著新一輪返工潮來臨，杭州市近日上線首個「工地智慧復工系統」，其地區內18個工地已正式啟用，通過平台自主填報，建立員工「一人一檔」的電子檔案，以便於回溯和追蹤，提高項目管理的效率。

雲南│新建昆麗高鐵 擬採高速磁浮方式

雲南省擬在「十四五」期間，採用每小時350公里以上的高速磁浮方式，建設昆明到麗江的「昆麗高鐵」項目，這也是該省黃金旅遊線的重大項目。該條高鐵計畫全長約430公里，項目投資預估達人民幣1千億元以上。

澳門│現金分享提前 4月向居民發放1萬澳門元

澳門政府考量新冠肺炎疫情對當地經濟民生造成影響，決定將以往於7月開始發放的現金分享款項，提前於2020年4月起分批發放。所有在2019年12月31日持有有效或可續期澳門居民身份證的居民，可獲發年度現金分享，每位永久居民1萬澳門元，非永久居民6,000澳門元。

香港│乘客量大減四成 港鐵有意縮減班次

受到新冠肺炎疫情影響，港鐵近期乘客量減少四成，管理層向工會透露有意縮減班次，預計稍後將正式公布，並預期不會調整尖峰時段的班次，但非尖峰時段，以及星期六、日的班次會有較大影響。香港鐵路職員工會主席譚建釗表示，希望港鐵不要減薪、放無薪假或削減人力。