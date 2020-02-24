2/25 Gloal Scan 掌握全球投資脈動

日本│206艘國際郵輪取消到訪 重創觀光業



日本確診人數升高至850人，其中郵輪感染691人。自2月初疫情爆發以來，206艘國際郵輪取消到訪日本行程。業者估計日本觀光業因此承受數十億日圓損失。因為遊輪每停靠一個日本港口，平均帶來約3,000萬到4,000萬日圓的觀光消費。

泰國│黃金助攻 1月出口意外年增3.35％



商務部周一公布1月出口在黃金輸出量大增下意外年增3.35％，為6個月內首度上升。若扣除黃金出口，則年跌1.5％。去年12月年跌1.28％。其中對美國出口年增9.9％，對中國年增5.2％，但對日本年跌2.5％。

菲律賓│當地本田停產零件 2,000人失業



菲國工會聯盟（TUC）周一表示，本田決定停止在菲國當地的零件生產，高達2,000人的飯碗不保，其中包括本田約400名正式員工，和1千到2千名合約工人。菲國政府已跟本田高層討論替代方案，把停工影響降至最低。

科威特│從伊朗撤僑700人 3人確診新冠肺炎



科威特、巴林和伊拉克等中東國家周一都出現首宗新冠肺炎確診病例，病患全都到過伊朗。其中，科威特上周末從伊朗撤回的700多人裡發現3人確診，巴林和伊拉克各有1人確診。科威特與伊朗的航空公司上周末暫停飛伊朗航班。

土耳其│伊朗疫情爆發 關閉邊境暫停航班



因伊朗疫情爆發，土耳其周日關閉與伊朗接壤邊境並暫停所有伊朗航班。周一伊朗新冠肺炎確診61人，死亡數較周日增加4人至12人。但半官方的勞工新聞通訊社（ILNA）指上周四以來光聖城科姆市死亡數即達50人，當地250多人被隔離觀察。

德國│2月企業信心 意外上升至96.1



智庫Ifo周一公布，德國2月企業信心意外上升，從1月往上修正後的96上升至96.1，高於市場預估的95.3。Ifo總裁Clemens Fuest說，德國經濟似乎沒有受鄰國爆發新冠肺炎疫情影響。但是，分析師質疑2月數據是否已反映最新疫情。

美國│鑽石公主號病患原定隔離地點取消



川普政府取消把從郵輪鑽石公主號接回美國的新冠肺炎確診病患，送到阿拉巴馬州空置的空軍基地以隔離的計畫。該州州長Kay Ivey對此表示歡迎，因為當地居民擔心疫情傳播。但目前仍不清楚這些病患會被安排到哪裡隔離。