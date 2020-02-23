2/24 China Scan 參與中國A股行情

上海│80家餐飲企業 每日供餐外賣22萬份



上海市商務委副主任劉敏近日表示，防疫期間，推出首批80家餐飲外賣供餐企業名單，總計1,215家門市每日供餐達22萬份。隨著復工率提升，企業用餐需求將不斷增加。近日將公布第二批名單，新增20多家餐飲企業，共700多家門市，供餐能力將增加到33萬份左右。

浙江│企業承租國企房產 免兩個月租金



浙江省近日對承租大陸國有企業房產的中小企業免收2月、3月兩個月的租金，預計非國有企業豁免的房租將達到人民幣24億元。此前，浙江省已降低企業用電用水用氣成本、降低交通運輸通行費等。

廣東│救車市 推汽車報廢更新補貼政策



為降低疫情對車市的衝擊，廣東省公布「進一步穩定和促進就業若干政策措施」，政策提出，推動有條件的地市推出老舊汽車報廢更新補貼政策，鼓勵廣州、深圳進一步放寬汽車搖號和競拍指標。

廣西│引入智慧移動測溫車



廣西近日引入搭載AI探測及紅外測溫系統的「智慧移動測溫車」。該車能夠精準識別人臉，對連續大面積移動的人群，可實現2公尺距離內精確測溫，通過智能檢測，該車能夠精準識別人臉，誤差不超過0.2℃。

湖北│中央政法委 問責武漢市620人



中共中央政法委近日指出，武漢市已有620人因為肺炎疫情被紀檢監察機關問責處理，涉及6名局級，以及127名處級幹部。中央政法委秘書長陳一新表示，對弄虛作假，會嚴肅處理；在戰時狀態要破格，不合格的幹部要火速問責。

重慶│解決就業問題 釋出近萬個公益職缺



重慶市就業局指出，為解決疫情造成的就業問題，近期釋出臨時防疫公益職缺，主要雇用身體健康的失業者。截至目前，重慶有9,681名公益職缺安置人員從事疫情監測、防控與就業服務等相關工作。自2月起，將按每月最低薪資標準，給予該職缺機構補貼。

北京│近5千家便利商店恢復經營



北京多家連鎖便利店採取鼓勵員工儘量不離京、及時召回周邊省市員工、與相關餐飲企業共用員工等方法，來確保門市經營，目前北京已有近5千家便利商店已恢復經營。隨著各行業逐漸復工復產，將加大物資調運，確保市場供應無虞。