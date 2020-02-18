2/19 China Scan 參與中國A股行情

北京│火速改建口罩廠 日產量拚25萬個



新冠肺炎疫情令口罩需求激增，北京17日起，將用六天時間快速改建一處工業建築，並投產成為能日產民用防護口罩25萬個、月產750萬個的口罩工廠。預計22日正式投產。

山東│復工復學人員健康通行卡 啟用



為統一管控省內疫情，山東啟用復工復學人員健康通行卡制度，只要在省內居住、連續14天以上沒有離開山東、發燒、持續乾咳、乏力者可以申請，該卡有效期五天，各地各單位對持卡人員一律予以通行，且不再實施隔離觀察。

上海│公主郵輪全年往返航線 取消



備受矚目的鑽石公主號母公司公主郵輪，大陸出發航線客服18日指出，考量新冠肺炎疫情持續影響與防控需要、未來部分港口停靠，及岸上觀光所帶來的不確定性等，已全部取消2020年12月31日前從上海出發往返的航線。

湖北│一線醫務人員子女 明年考高中加10分



新冠肺炎導致大陸各地缺乏醫務人員，疫情最為嚴重的湖北對此推出獎勵政策，宣布一線醫務人員子女明年考高中可以加10分。但該政策也在網路上引起極大爭議，許多觀點擔憂破壞考試公平性。

江西│加速復工復產 改報備制



江西省新冠肺炎防控應急指揮部表示，為了加強復工復產企業疫情防控工作的指導和監督，取消對各類企業、建設項目復工復產的批准手續，復工復產改為報備制。企業和項目建設單位只需提前24小時將疫情防控方案向當地報備，即可復工。

福建│助台商抗疫 推20億人民幣貸款



福建省台資企業復工已達到354家，當地政府近日推出支持台資企業的政策，扶持重點台資企業有效應對疫情。福建省將設立人民幣20億元台資企業應急資金專項貸款額度，最高貸款利率不超過3.33％，貸款期限不超過一年。

廣西│捐贈百噸果蔬專列 馳援湖北



為支持湖北封城期間的蔬果供應，廣西百色市持續每週開行兩班支援湖北果蔬物資直達冷鏈專列。這班名為「百色一號」果蔬綠色專列為「南菜北運」鐵路冷鏈運輸綠色通道，果蔬物資將優先提供給重點醫院、隔離點、一線保障單位、社區居民等。