2/18 China Scan 參與中國A股行情

上海│搭計程車、公車 強制戴口罩

上海市道路運輸局近日宣布，乘客乘坐公車及計程車須戴口罩，如果乘客未戴口罩，不得乘坐公車、計程車。此外，民眾也應該多使用非接觸式支付方式，減少使用現金。此前，上海已採取出入口管理措施，嚴控小區出入口數量。

河南│新核酸檢測試紙 3分鐘有結果

河南農業大學近日研發出用於檢測新冠肺炎病毒的新型核酸檢測試紙，據稱病毒在試紙上的反應時間只需三分鐘，且肉眼即可觀測檢驗結果，不需使用專門的儀器設備，可幫助診斷、治療參考、流行病學調查及免疫評估等。

黑龍江│無人機盤旋南崗區 助宣導防疫

哈爾濱南崗區政府近日委託盛世特種飛行公司無人機團隊執行防疫知識宣傳任務。無人機飛行在南崗區百米高空上，持續宣導防疫知識：「南崗區人民政府提醒廣大市民，戴口罩、勤洗手、測體溫、勤消毒…」。

北京│環球影城復工 明年5月開園

北京市近日表示，環球影城樂園已復工，確保今年年底能夠基本建設完畢，明年5月正式開園。環球影城的遊樂項目包括：哈利波特的魔法世界、變形金剛3D歷險、侏羅紀公園河流大冒險等等，面積1.2平方公里，建成後將成為全球第六個環球影城。

廣東│控管疫情 深圳地鐵啟動實名制

為控管疫情時期民眾交通狀況以及疑似病例旅遊追蹤，深圳地鐵全線路自2月16日啟動實名制乘車管控措施，市民可透過如微信小程序等方式完成實名制登記，而地鐵單程票、日票等也都將暫停販售。

福建│福州首條民用口罩產線 正式投產

福州首條民用口罩生產線「雷神一號」近日正式投產，該產線每分鐘可生產650至800片口罩，並預計在疫情期間繼續擴張產線，預計到2月底規劃建設的6條生產線都將正式投產。

廣西│對醫務人員及家屬全年免費開放景區

廣西省宣布，即日起到2020年12月31日，所有國有A級旅遊景區和部分非國有旅遊景區將對全國醫務人員及其家屬免費開放。此外，上述景區還均將在旅遊旺季為醫務工作者開設貼心窗口和綠色通道，以感謝其在疫情期間的付出。