2/18 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│東京馬拉松 取消普通參賽者出場



日本國內最大規模賽事東京馬拉松，隨著疫情趨於嚴重，在開賽約兩周前決定取消普通參賽者出場，僅由200名受邀的高水準選手展開角逐。本次比賽是東京奧運日本馬拉松男子隊剩餘一個名額的選拔賽。今年原計劃有3.8萬人參加。

美國│音速小子真人電影版 海撈1億美元



派拉蒙電玩改編的「音速小子」真人電影版上周五首映，首周末北美票房5,700萬美元，全球則海撈1億美元，為電玩改編電影的最佳紀錄。周一是美國總統紀念日假期，外界預估迄周一止北美累計票房達6,800萬美元。

紐西蘭│2019外國旅客 增幅創六年最低



統計局周一公布2019年赴紐西蘭觀光的外國旅客人數，僅成長0.7％至389萬人次，增幅創六年來最低。主要受中國旅客減少9％至40萬7,100人次，和馬來西亞大減26％至4萬1,800人次等拖累，但澳洲與美國旅客人數卻各自增加。

英國│砸12億英鎊 購買氣象預測超級電腦



政府將投資12億英鎊為氣象局購買全球運算能力最強超級電腦，針對風暴與下雨量等情況提供更準確氣象預測，為機場加強應付因天氣變化帶來潛在交通中斷的應變能力，也為能源業提供更詳細資料去防止停電或電力需求急增等情況。

英國│颶風肆虐南威爾斯 發出水災警報



颶風丹尼斯周日肆虐英國，南威爾斯部份地區僅48小時即降下相當於平常1個月的雨量，該區一周內兩度遭颶風嚴重吹襲。由於英國多條河流水量暴增，氣象局已發出水災警報，當局緊急撤離民眾和設法保護民居與商店的安全。

印尼│1月貿易赤字 急增至8.7億美元



統計局周一公布1月貿易赤字，從去年12月修正後的6,170萬美元，急增至8.7億美元，遠超過市場預估2.7億美元。主要是1月出口意外年跌3.71％至134.1億美元，同時，進口年跌4.78％至142.8億美元，跌幅低於市場預估的年跌5.66％。

法國│火車生產商阿爾斯通 收購加拿大同業



知情人士透露，法國火車生產商阿爾斯通（Alstom）已達成初步協定，將斥資逾70億美元，收購加拿大龐巴迪旗下火車生產業務。阿爾斯通面對中國國營火車生產商中國中車愈來愈大的競爭壓力下，希望透過收購來壯大規模以加強競爭力。