2/14 China Scan 參與中國A股行情

吉林│備戰冬奧 培養兆級冰雪產業



為迎接2022年北京冬奧，吉林省未來將充分釋放政策活動，培育兆級冰雪產業。截至2019年底，吉林省接待遊客8,431.84萬人次，年增16.08％；冰雪旅遊收入達人民幣1,698.08億元，年增19.43％。

北京│2020年防治污染 目標降低PM2.5



北京市近日發布污染防治攻堅戰2020年行動計畫，鎖定藍天、碧水、淨土三大戰場，設定全年北京各區PM2.5年均濃度要持續下降，水與土壤方面也設定相關目標，北京也將引導企業在工程和管理方面減少排放。

天津│283處菜市場 正常營業供應



天津市農貿批發市場已經逐步恢復正常，全市308處菜市場中已有283處恢復營業，保證生活必需品、食品的供應。全市大中型超市僅剩1家停業、加油站僅剩3家停業，逾1千家便利超商恢復營業。

貴州│藥店哄抬價格遭罰百萬元



貴州省市場監督管理局近日公布，新冠肺炎疫情防控期間，因哄抬價格，貴陽市一藥品零售連鎖企業接到人民幣180萬元的罰單，這也是疫情防控以來，貴州省市場監管部門開出的首張百萬元罰單。

廣西│線上銷售自救 直播賣挖掘機



面對肺炎疫情影響正常營運銷售，大陸多家企業也在嘗試透過線上銷售方式「自救」。大陸機械製造龍頭企業－廣西柳工機械近日就透過短影音平台抖音推出首屆直播，並在線上銷售柳工新款挖掘機，獲得近萬人收看。

江西│萬年縣雲端招商 引資人民幣57.8億



受到新冠肺炎疫情影響，江西創新招商引資方式，實施「雲端招商」，近200位商人日前透過視訊和上饒市萬年縣官員召開當地首屆線上招商大會。萬年縣官員表示，全縣正在重點洽談的項目有18個，擬投資額達到人民幣57.8億元。

廣東│防疫情擴散 廣州餐飲業暫停內用



為防止新冠肺炎疫情擴散，繼廣州市荔灣區與天河區宣布全區各餐飲門市暫停店內消費服務後，該市11個區已全部暫停上述服務。各區公告顯示，餐飲門市仍可提供到店取餐或外賣訂餐等服務，但禁止一切聚餐活動，同時禁止餐飲門市或個人承接聚餐服務。