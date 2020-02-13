2/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│海關扣押逾70萬片口罩 價值14億韓元

南韓關稅廳（海關）13日表示，在2月6～12日的一週扣押了企圖非法出口的70多萬片醫療用口罩。關稅廳取消62批次、10萬片口罩通關，並調查10批、63萬片口罩是否屬於非法出口，涉案價值達14億韓元（約台幣3,854萬元）。

泰國│觀光業收入銳減 估全年經濟成長少於2％

泰國央行表示，受到新冠肺炎疫情延燒影響，該國倚重最深的觀光業收入銳減、對中國大陸的出口可能萎縮，預估今年全年經濟成長率恐怕不到2％，不如先前預估的2.8％。而第一季經濟將是全年最弱，成長率恐低於1％。

法國│上季失業率降至8.1% 11年來最低

法國國家統計局（Insee）13日公布，去年第四季失業率降至8.1％，創下2008年第四季以來最低，遠優於分析師預期的8.5％。失業率大降有助於總統馬克宏推動備受爭議的退休金改革計畫。至於第三季失業率則由原先預估的8.6％下修至8.5％。

美國│特斯拉強化財務體質 發行20億美元新股

電動車大廠特斯拉宣佈發行20億美元新股以強化財務體質，導致13日盤中股價挫跌逾5％。執行長穆斯克將買進其中1,000萬美元的新股，而董事會成員甲骨文董事長艾利森則將最多買進100萬美元。

英國│倫敦房市熱 房價指數彈升至17

皇家特許測量師學會（RICS）最新數據顯示，今年1月房價指數從去年12月的負2大幅攀升至正17，創下2017年5月以來新高，遠優於市場預期，主因在於倫敦與英格蘭東南部地區房價拉抬。而這也顯示英國脫歐不確定性逐漸消散，消費者恢復信心。

德國│工業巨擘蒂森克虜伯 去年Q4獲利大縮水

德國重工業巨擘蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）周四公布本財年第一季（10～12月）財報，上季調整後的營業獲利年減77％至5千萬歐元，主因在於核心鋼鐵事業虧損嚴重。全球汽車市場走疲，加上大陸進口需求下降，鋼鐵製造商蒂森克虜伯也難逃衝擊。

貝里斯│Third Point創辦人遊艇誤傷珊瑚礁

對沖基金Third Point創辦人羅布（Daniel Loeb）擁有的超級遊艇Samadhi近日成為焦點！網路流傳一段影片，該船周日停靠知名潛水地點「貝里斯大藍洞」（Great Blue Hole）時，錨卻傷害到珍貴珊瑚礁而引發爭議，相關單位已介入調查。