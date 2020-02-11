2/12 China Scan 參與中國A股行情

吉林│海峽兩岸漫畫家 挑戰馬拉松創作



海峽兩岸的漫畫家近日聚集在吉林長春，以「山海經」為題，挑戰24小時漫畫馬拉松。漫畫馬拉松的創作方式源自世界最大漫畫展：法國昂古萊姆國際漫畫節，為一種蘊含著奧林匹克精神的創作活動。

北京│北大聯手B站 開設網路課程



疫情當前，知名影視平台嗶哩嗶哩（B站）找來名校北京大學開設網路課程，聯手高知名度的北大光華管理學院提供經濟、金融、統計、企管、行為等各領域網路學堂，增加學生在家自習的管道。

上海│要求中央空調有條件開啟



為防範新冠肺炎病毒透過中央空調擴大傳播，上海市近日要求，中央空調系統必須為採用全新風（循環風全部為室外新風），或是系統必須為風機盤管加新風、能確保各房間獨立通風，方可開啟中央空調。

浙江│寧波15家服裝企業 急轉生產口罩



隨著企業逐步復工，口罩不足成為不少企業面臨的難題。由14家服裝企業及1家輔料配套企業組成的「寧波應急防疫民用口罩生產小組」已逐步復產，20天內，首批100萬個口罩，可望投放給各家復工的企業。

貴州│貴州茅台酒全年銷量 拚年增11％



「A股股王」貴州茅台表示，2020年度茅台酒預計全年銷售3.45萬噸，年增11％。其中，海外市場銷量將達到2千噸。近年來茅台酒每年的銷售計劃逐年提高，2017年～2019年茅台酒銷量分別為2.6萬噸、2.8萬噸和3.1萬噸。（禁止酒駕‧飲酒過量有害健康）

湖南│倡議配送用餐 30家名餐廳入選



為防範聚餐可能引發的新冠肺炎風險，湖南省倡議，建立大品牌餐飲企業的配送用餐服務平台，為有集體用餐需求的單位提供配送用餐服務。長沙公布首批集體用餐配送服務企業名單，包括毛家飯店、火宮殿等30家知名餐廳入選。

廣東│電信業推漫遊行程 查詢公益服務



廣東電信免費提供手機用戶漫遊行程資訊查詢公益服務，該電信的手機用戶可自主查詢近15日內手機號碼的漫遊途經地資訊，但不提供準確位置、逗留時間等。此服務有助於防控新冠肺炎疫情部門針對高鐵、機場等防控區域流動人口是否經過重點區域的識別。