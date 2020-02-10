2/11 China Scan 參與中國A股行情

福建│推進實現日產2,000萬口罩目標

福建近日發布「關於做好福建省疫情防控物資擴產、轉產、新建『三個一批』工作的通知」，透過強化激勵、支持企業透過擴產、轉產、新建等方式，盡快實現全省口罩日產量2,000萬個、防護服日產量10萬件的目標。

重慶│攜互聯網巨頭 推免費網路辦公APP

重慶市近日會同中國電信、中國移動、中國聯通、阿里、騰訊等企業，共同推出涉及遠程會議、協同辦公、網路教育等領域的37個網路辦公工具軟體，包括：天翼雲會議、雲視訊、聯通雲視頻、釘釘視頻會議等APP，供各部門單位在疫情防控期間免費使用。

香港│考量參與者健康 取消藝術節所有活動

香港藝術節主辦方宣布，考慮藝術家和觀眾的健康，決定取消本屆所有演出，高達120多場演出和其他活動將被迫取消。香港藝術節於每年2、3月期間舉行，並成為當地文化生活及表演藝術的焦點及推動者，節目涵蓋包括古典音樂、中國音樂、世界音樂等。

內蒙古│企業不裁員 退上年度5成失業保費

大陸新冠肺炎疫情持續延燒，影響諸多餐飲服務、中小企業面臨經營困難。內蒙古政府提出對策，疫情期間，對於不裁員或少裁員的企業，將可返還上年度實際繳納失業保險費的50％。經營困難的中小企業，返還標準亦提高到上年度6個月。

吉林│防疫物資生產企業 48小時審批放貸

防疫物資供給難，吉林金融機構推出快速放貸服務，當前吉林建行為防疫物資生產企業推出貸款審批綠色通道，在48小時內便完成了從客戶、押品重估、到授信和業務申報等多項材料的編寫和申報工作，放貸給相關企業。

安徽│招聘防疫人員 採隔空面試

當前大陸對醫療防疫相關人員的需求極大，安徽省疾控中心近期向社會招聘相關工作人員，且因為降低病毒傳染疑慮，採取網路隔空面試免筆試等措施。

江蘇│退7億元質保金 助旅行社度難關

新冠肺炎疫情重創旅遊業，江蘇近日公布「關於暫退部分旅遊服務質量保證金支持旅行社應對經營困難的通知」，對全省依法繳納保證金、領取旅行社業務經營許可證的旅行社，退回約80％的已繳納質保金。預計未來一個月內退超過人民幣7億元質保金。