2/10 China Scan 參與中國A股行情

北京│因應返工潮 車站、地鐵部署AI體溫檢測

大陸近日結束春假，大批人潮返回各大城市復工，首都北京為有效消化人潮並抵禦肺炎疫情散播，近日在部分車站以及地鐵站部署AI快速體溫檢測設備，乘客不用脫下口罩或是帽子，只需要通過就可以測體溫。

江蘇│蘇州1月使用外資 創單月新高

蘇州市1月份實際使用外資18.39億美元，年增185.3％，創歷年單月實際使用外資規模之最。1月到帳外資中，包括英諾賽科公司的1.05億美元，該公司營運長駱衡表示，項目總投資額將達到人民幣約60億元，力爭建成世界首條8英寸第三代化合物半導體矽基氮化鎵大規模生產線。

四川│宜賓市免費發放 140萬瓶消毒酒精

受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，四川省宜賓市工業和軍民融合局（簡稱融合局）透過宜賓國美酒業公司，近日增設醫用消毒酒精分裝生產線，將為該市每戶家庭免費發放一瓶消毒酒精。融合局副局長趙光普表示，首先將生產140萬瓶，確保宜賓市每戶家庭都能有一瓶消毒酒精。

湖北│武漢4露天馬路市場恢復營業

武漢市近日正在推動逐步恢復農貿市場經營，讓露天馬路市場恢復營業，截至2月8日已有4個露天馬路市場開始營業。這些馬路市場比較開闊，不用排隊。部分電商平台和大型超商，也在嘗試展開蔬菜的套餐預售模式。

重慶│上百家企業復工 確保必需品供應

重慶市表示，在做好企業復工前疫情防控準備和安全生產措施前提下，全市正靈活、有序安排，分類別、分步驟、分人群推動企業復工復產，全市重要生活物資生產企業已復工復產109家，涵蓋米麵食品、食用油、乳製品、肉製品、食鹽、生活用紙等生活必需品。

貴州│深化5G融合應用 聚焦四大類

貴州省近日發布「關於5G發展規劃（2020～2022）」，將重點深化5G在製造、智慧交通等領域融合應用發展，包括：4K／8K超高清影音、VR／AR、無人汽車、機器人等四大類的5G應用。

上海│隱瞞病史、接觸史 納入社會信用黑名單

為有效防疫，上海市人大近日通過，若個人有隱瞞病史、重點地區旅行史、與患者或疑似患者接觸史、逃避隔離醫學觀察等行為，除依法嚴格追究相關法律責任外，還將被列入社會信用黑名單中。