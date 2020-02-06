2/7 China Scan 參與中國A股行情

上海│樂高與騰訊續簽戰略合作備忘錄



樂高集團與騰訊近日在上海續簽戰略合作諒解備忘錄，內容顯示，雙方將共同打造優質的樂高數位內容，優化兒童數位玩樂體驗，致力於在大陸實現守護兒童數位體驗的目標。

香港│物資短缺…爆發衛生紙之亂



受武漢肺炎疫情影響，香港的物資短缺問題持續擴大，尤其在大陸停工期間，來自大陸的供應鏈嚴重受阻，香港的部分超市已經出現衛生紙斷供，社交媒體上發布的照片顯示貨架空盪盪，購物者排隊搶購衛生紙。

福建│廈門聯手10企業 打造移動食堂



廈門宣導「少出門，不聚餐」政策，聯手10家企業推出「移動食堂」服務，至各個單位送餐，解決上班族在疫情期間的吃飯難題。首批餐企業中包括麥當勞、肯德基等速食巨頭，另外，也包括美團、餓了麼等外送平台。

廣東│20條措施助營運 力挺企業復工



廣東省近日頒布20條措施，幫助省內企業順利復工。措施給予企業延期還貸、延後納稅、減免租金等優惠，使企業在非常時期有足夠的營運空間繼續供應產品支持經濟，也給予企業展期續貸、降低利率和減免利息支持等金融支持。

河北│石家莊市倡議房東2月租金全免



石家莊市房地產租賃協會發布減租倡議書，倡議該市房東在武漢肺炎疫情影響最大的2月份全免租金一個月，於3月1日至4月30日租金減半兩個月。倡議書還指出，為對抗疫情，全大陸有近百家百貨、購物中心為商戶主動降免租金。

重慶│推企業投資項目「不見面」服務



重慶市發布「重慶市投資項目審核備在線辦理指南」，在全市企業投資項目推行「不見面」服務。用戶可以在線辦理的手續包括企業（個人）項目的備案和核准申報、政府審批類投資項目申報等。相關手續完成後，可以通過郵寄或上門領取的方式獲得備案證或核准文件。

山東│濟南市計程車企業隨時消毒



武漢肺炎疫情影響，濟南市計程車企業共設置計程車消毒點39個，消毒點向該市計程車司機開放使用，巡遊車不分企業、不限次數，隨到隨消毒。此外，全行業採購手持式體溫槍200多支，配置120多名消毒人員，確保計程車「一日一消毒」。

黑龍江│14條政策 助中小企度防疫難關

黑龍江為幫中小企業度過防疫時期難關，新推14項政策，著重在企業財稅政策支援、穩定企業員工、加大融資支援力度、助企業穩定生產、減輕企業生產經營負擔五方面。對於承租國有資產用房的中小企業，採1個月免收房租、2個月房租減半舉措。