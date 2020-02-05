2/6 China Scan 參與中國A股行情

陝西│西安耗時八天 建公共衛生中心

疫情蔓延，大陸各地緊急建造醫療機構等項目，西安市規畫之公共衛生中心建設正持續進行，該項目預估耗時八天，已在3日開工，預計11日完工交付使用，首期項目能夠提供500多張病床滿足醫療需求。

吉林│防控疫情 推出29條金融措施

吉林省近日為防控新型冠狀病毒肺炎疫情，推出29條金融措施穩定省內金融系統，包括執行穩健貨幣政策、加大信貸支持力度等，期間也將放寬證券監管標準，開通網路通道、綠色通道方便各項業務之辦理。

廣西│射三箭 支持自貿區高質量發展

廣西自治區財政廳表示，未來將採取三大措施，包括增加資金投入、加大自貿區收入留存及降低稅費，藉此支持自貿試驗區走向高質量發展，並將下撥人民幣1億元，用於補助相關企業。

福建│一帶一路加持 進出口額年增7.8％

福建省政府表示，2019年福建外貿逆勢上揚，全年累計進出口達到人民幣（下同）1.33兆元，年增7.8％。其中，福建與「一帶一路」沿線國家和地區全年累計貿易額達到4,551億元，年增16.3％，占當地貿易額比例三成以上。

澳門│賭場停業15日 減少出入境人流

澳門為防止新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，當地共41家賭場自5日凌晨零時起停業15日，以減少出入境人流。澳門警察局並公布，5日上午6時至9時，經關閘入境人數較4日減少逾5,300人次，跌幅超過三成。

上海│制定錯峰上下班方案 防人員聚集

上海市住房城鄉建設委官員指出，隨著2月10日企業陸續復工，疫情防控工作進入關鍵期，已要求各商辦引導入駐單位制定錯峰上下班方案。此外，若在大樓內設置食堂，企業要提倡不集中用餐等措施，以減少人員集聚所引發的疫情擴散。

浙江│管理疫情 醫療廢物及時處置

新型冠狀病毒肺炎疫情在浙江省快速蔓延，該省要求進一步細化疫情醫療廢物管理，確保疫情醫療廢物得以及時、高效、無害化處置，防止疾病傳播。此外，疫情醫療廢物不得與其他生活垃圾混和存放，並應標示「高度感染性廢物」，且存放不得超過24小時。