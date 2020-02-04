2/5 China Scan 參與中國A股行情

重慶│驚現恐龍化石長城 綿延18公里



雲陽普安驚現巨型恐龍化石群，其規模和科研價值堪稱世界級，引發全球關注。這個恐龍化石群距今1.6億年，橫跨雲陽縣龍角、普安、新津、故陵四個鄉鎮，化石群沿地層走向連綿至少18公里，被譽為「恐龍化石長城」。

廣東│防傳染武漢肺炎 珠海禁止上餐館



珠海市香洲區市場監督管理局近日發布通告，要求區內所有酒吧、燒烤店、咖啡館、茶樓、農莊等餐飲服務單位暫停營業，其他餐飲服務企業只允許顧客外賣或外帶，禁止現場用餐，以防止武漢肺炎傳播。

上海│1.6萬個5G基地台 規模領先全球



上海市經濟和信息化委員會近日指出，上海已建成超過1.6萬個5G基地台，實現中心城區和郊區重點區域5G網絡全覆蓋，成為大陸乃至全球5G網路規模領先的城市之一。

福建│小三通防疫設三大關 逐一監測體溫



福州市馬尾琅岐對台客運碼頭設置了3道檢疫防線，對出入境人員進行嚴格篩檢。第一道在進島入口，第二道在客運站大門，第三道在客運站聯檢大廳，將對所有人員逐一進行體溫監測，並設置負壓隔離室等防疫措施。

四川│四川FC財務問題未解 告別足壇



儘管在上個賽季驚險保級，但成立6年的四川FC（圖左）終因財務問題近日正式宣布退出大陸足壇。4日大陸足協公告俱樂部工資獎金確認表，四川FC並未提交，確定無緣新賽季中甲聯賽，四川FC也在微博上發文告別。

江蘇│緊急撥款2億人民幣 處理醫療廢棄



為確保醫療廢棄物的收集、處理符合規範，防止二次污染對生態環境和民眾健康造成不良影響，江蘇省緊急下撥省級環保引導資金人民幣2億元，用於支援各地醫療廢棄物處置工作。

陝西│推出線上博物館 在家看展、聽解說

歷史重鎮陝西省近期推動線上博物館方案，統整轄區內各博物館推出200多項線上展覽，配合解說影片、互動體驗等模式，應對當前因疫情博物館閉館的情況，也提供民眾一個在家網路看展的新途徑。