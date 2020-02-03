2/4 China Scan 參與中國A股行情

廣西│網紅小吃螺螄粉 銷量突破60億人民幣



網紅小吃柳州螺螄粉，銷量連年增長，2019年全年，柳州袋裝螺螄粉銷售額突破人民幣60億元。螺螄粉是廣西柳州特色小吃，因其湯料由螺螄熬製而得名。近年來，柳州螺螄粉在大陸乃至海外掀起追捧熱潮，銷量也逐年增長。

北京│為冬奧做準備培育 60萬技能人才

北京市積極進行培訓，協助農民往產業工人進行轉變，近日成功完成60萬人的培訓，使全北京技能人才隊伍人數達到344.5萬人，提先為之後北京冬奧以及城市規畫所需培養人才。

上海│武漢肺炎非常時期 4項措施為企業減壓

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，為防疫呼籲民眾避免聚集，近日江蘇省肺炎防治專家組也呼籲，要運動的民眾建議選擇在家自主訓練，並呼籲近期暫時不要再跳大陸熱門的廣場舞，減少人群聚集機會、降低感染風險。

廣東│優先核准抗疫相關企業延期納稅



廣東省公布最新防疫相關「稅務十條」，將減免醫療機構的增值稅、房產稅、土地使用稅等，並對醫務人員和防疫工作者暫緩徵收2019年度個人所得稅。對於生產醫用防護服、口罩等防疫物資企業，優先落實相關減稅降費政策，加快辦理增值稅留抵退稅等。

四川│成渝中線高鐵來了 勘察設計招標開始



受疫情影響，春節期間到訪澳門的陸客人數重挫逾八成。澳門旅遊局公布，1月24日至1月30日訪澳門旅客數量為26萬人次，年減78.3％，其中陸客大減83.3％，減至14.9萬人次；香港旅客有近7.6萬人次，年減66.7％；台灣旅客則有1萬人次，下滑53.5％。

山西│野生動物繁殖場 疫情期間封控管理



山西省為嚴防新型冠狀病毒肺炎疫情，徹底阻斷野生動物可能攜帶的病毒從人工繁殖場所輸出，山西省林業和草原局向各市規畫和自然資源局等發布新規，決定從即日起至全大陸疫情解除期間，對該省所有野生動物人工繁殖場所實施封控管理。

陝西│西安計程車公司免除承包費及服務費



近期受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，西安市計程車行業整體出勤率、營運趟次與營運收入明顯下降。對此，西安市出租汽車管理處、西安出租汽車協會日前發布通知，該市所有計程車經營企業免除2020年2月企業自有車輛承包費或任務金，以及個體商戶服務費。