2/3 China Scan 參與中國A股行情

香港│金管局：提款機運作正常 可應付需求



香港金管局近日重申，即使銀行因應肺炎疫情減少分行服務，仍然有超過七成分行繼續開放，提款機運作也維持正常，足以應付市民需要。同時香港鈔票供應充足，銀行會密切監察各分行及提款機的使用情況，在有需要時密集安排補鈔。

北京│迎農曆年後首場雪



北京市近日迎來農曆年後首場雪，北京大部分地區在2月1日、2日降起小雪，積雪與道路結冰、能見度問題影響整個交通系統，北京市公交集團也立即啟動應急預案，透過調度減少降雪對大眾交通的影響。

江蘇│宣導暫時不跳廣場舞



新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，為防疫呼籲民眾避免聚集，近日江蘇省肺炎防治專家組也呼籲，要運動的民眾建議選擇在家自主訓練，並呼籲近期暫時不要再跳大陸熱門的廣場舞，減少人群聚集機會、降低感染風險。

廣東│加速5G覆蓋醫療機構



為防範疫情，廣東加速實現醫療機構5G覆蓋程度，近日三大電信商配合廣東衛健委，組建團隊，加速覆蓋廣東22個疫情防控指揮部以及30家省定點救助醫院的5G網路，確保在醫療技術上的網路、通訊科技支援。

澳門│疫情波及 春節首周陸客重挫八成



受疫情影響，春節期間到訪澳門的陸客人數重挫逾八成。澳門旅遊局公布，1月24日至1月30日訪澳門旅客數量為26萬人次，年減78.3％，其中陸客大減83.3％，減至14.9萬人次；香港旅客有近7.6萬人次，年減66.7％；台灣旅客則有1萬人次，下滑53.5％。

福建│平潭海運輸送兩岸旅客逾8千人次



福建省平潭海事局表示，自1月10日春運啟動以來，平潭對台灣海上航線已運行33艘次，輸送兩岸旅客8,726人次。平潭是兩岸人員往來的快捷通道，現有海峽號、麗娜輪執航的三條對台灣海上直航客運航線。海事局強調，保證不讓疑似患有新型肺炎的旅客登輪。

上海│疫情影響 華交會延期



受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，中國華東進出口商品交易會（簡稱華交會）理事會辦公室發布公告，原定於3月1日至4日舉辦的「第30屆華交會」將延期舉辦。此前，上海市商務委員會發出通知，暫停2月份舉辦的各類展會活動。