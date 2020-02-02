2/3 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國│與歐盟首波貿易談判 預定三月舉行

31日正式脫離歐盟後，英國在2日隨即強硬表態，表示未來與歐盟的貿易談判將自行設定議題，而不是聽從歐盟的規定。在到今年底的11個月期間，英國與歐盟必須就貿易關係進行談，首波談判預定三月舉行。

日本│東京迪士尼防疫 米奇不再與遊客拍照

為了因應肺炎疫情，東京迪士尼樂園和迪士尼海洋樂園將減少遊客與米老鼠等角色接觸。米老鼠等角色將不再與遊客一起拍照和握手。4月1日起迪士尼並將上調部分門票價格，兩園的單日成人門票價格將增至8,200日圓。

韓國│1月出口年減6.1％ 連14個月負成長

受春節假期的影響，今年1月韓國出口年減6.1％，為連續第14個月出現負成長。1月出口減少的最大原因是開工日數減少2.5天。韓國政府將於3日緊急召開出口工作會議，討論支援出口企業應對武漢肺炎的多種方案。

韓國│禁止兩周內曾訪湖北外國人入境

韓國將從4日零時起全面禁止14天內訪問過中國湖北省的外國人入境韓國。這是韓國政府首次禁止來自中國疫區人員入境。曾訪問湖北省的南韓人將在家自主隔離14天。截至2日，韓國累計確診病例15例。

澳洲│野火受控制 政府取消緊急狀態

受到天氣有利的影響，高溫和強風的情況緩和，降雨並預料將持續到本周，澳洲首府坎培拉的野火在上周末受到控制，當局因此決定取消緊急狀態。自去年9月以來的野火已造成33人死亡，約10億野生動物滅亡。

美國│台加入WHO連署破10萬 白宮須回應

美國白宮請願網站上月30日出現呼籲美國支持台灣加入世界衛生組織的請願案，短短幾天時間已迅速在2日突破10萬人門檻。根據相關規定，白宮官員將在60天內做出回應。

美國│彈劾案無罪 川普稱聲望來到最高點

參議院本週預料將宣告總統川普濫權等彈劾罪名無罪，川普上周末聲稱自己的聲望來到最高點。然而，RealClearPolitics網站數據指出，根據核實民調，川普目前支持率為44.6％，與他2017年1月就職的數字相差無幾。