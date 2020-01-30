1/31 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│LG電子去年底當季虧損暴增逾10倍

LG電子周四公布迄12月底當季淨虧損，從上年同期的807億韓元暴增逾10倍至8,498億韓元，遠超市場預估985.1億韓元，主要受持續虧損的平面顯示器業務拖累。但整體營收年增1.8％至逾16兆韓元，營運獲利年增35％至1,018億韓元。

韓國│武漢僑民隔離地點曝光 居民反彈

政府派遣的首架武漢撤僑包機於30日晚間從仁川國際機場起飛，預計接回360人。撤回的僑民將被隔離至忠清南道牙山市的警察人才開發院和忠清北道鎮川郡的國家公務員人才開發院。地點曝光後，當地居民集會抗議強烈反對。

日本│包機撤僑收費8萬日圓 引發爭議

日本計劃向搭乘武漢撤僑包機的日僑收取大約8萬日圓（約台幣22,400元）的費用，在國內引發爭議，甚至有日僑表示一度想要取消回國。1月29日第1批的206人抵達羽田機場，第2批210人30日抵達。至30日，日本有9人確診。

荷蘭│紅茶需求放緩 聯合利華擬售茶葉事業

擁有PG tips和立頓等品牌的全球最大茶葉公司聯合利華，因已開發國家市場民眾口味改變，讓最重要的傳統紅茶市場持續放緩幾年，已考慮出售茶葉事業。該公司的茶葉事業去年全年營收達30億歐元。

美國│侵犯加州理工專利權 蘋果、博通判賠11億美元

加州法院裁定蘋果與博通，因iPhone手機上的WiFi晶片和數據傳輸技術，侵犯了加州理工學院的專利權而必須賠償11億美元（逾330億台幣）。其中，蘋果賠8億3,780萬美元，博通賠2億7,020萬美元。加州理工對此判決表示歡迎。

美國│登入用戶數增長 臉書去年Q4獲利優預期

臉書周三公布去年第四季營收年增25％至211億美元，優於市場預估209億美元，獲利年增7％至73.5億美元略高於市場預估。主要是每天登入臉書平台的用戶帳號數量，年增9％至16.6億而帶動營收成長，高於市場預估的將近16.5億。

英國│BBC裁員450人 為數位化鋪路

英國廣播公司（BBC）的新聞部門將裁員450人，加上去年已宣布裁撤的50人，共計500人，按新聞部約6,000人計算，裁員比率達12％。新聞時事部經理Fran Unsworth說，這是讓BBC新聞未來10年進一步走向數位化而必須做的決定。