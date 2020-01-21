1/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

委內瑞拉│反對派領袖瓜伊多 獲美國務卿支持



美國務卿蓬佩奧周一在哥倫比亞，跟委國反對派領袖瓜伊多會面後承諾，將採取更多行動去支持瓜伊多。瓜伊多還爭取其他南美盟友合作，推翻目前大權在握的總統馬杜羅。瓜伊多本周將赴達沃斯世界經濟論壇跟歐盟領袖會面。

澳洲│必和必拓去年Q4產量年增4％



礦商必和必拓迄12月底止的3個月，生產鐵礦砂年增4％至6,000萬公噸，這代表7月到12月間會計年度上半年共生產1.21億公噸鐵礦砂，可望達成全年度產量2.42億到2.53億公噸區間預估值，讓業績能繼續受惠走高的鐵礦砂價格。

韓國│首例武漢肺炎病患 隔離治療3天好轉



疾病管理本部21日表示，前一日被確診為韓國首例新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的患者目前病情好轉，沒有肺炎症狀。該患者是居住在中國武漢的35歲中國籍女性，19日抵達仁川機場後被發現有高燒等症狀而轉入指定醫療機構接受隔離治療。

日本│央行利率按兵不動 調升今年GDP成長



日本央行21日召開貨幣政策會議，決定維持短期利率負0.1％，長期利率控制在0％左右的現行貨幣寬鬆政策。展望報告將2020年度GDP成長率預估從0.7％上調至0.9％，2021年度從1.0％升至1.1％。

英國│無畏脫歐在即 臉書倫敦招聘1千人



臉書今年將在倫敦就產品研發和網路安全等方面顧用1,000人，顯示英國脫歐在即，但仍繼續把倫敦發展為其在美國以外最大工程中心。在這上千新聘職務裡，逾半為軟體工程和數據科學等技術性工作，其餘為「社群整合」團隊。

美國│空難善後…波音擬貸款100億美元



為因應兩起空難不斷增加的善後成本，據熟悉內情人士透露，波音正與銀行接觸洽談貸款100億美元以上事宜。波音迄至目前已爭取到60億美元貸款，還在與其他銀行協商爭取更多融資。據透露同意放款給波音的銀行，包括花旗集團、美銀美林、富國銀行、摩根大通等。

美國│優步印度美食外送部門 賣給對手Zomato



優步周二宣布把其印度美食外送部門賣給當地對手Zomato，試圖讓公司能在2021年達成獲利的目標。根據協定，Zomato會讓優步取得其9.99％股權。優步去年已停止維也納和韓國等地的美食外送業務。