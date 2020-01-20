1/21 Global Scan 掌握全球投資脈動

西班牙│去年觀光人數破8千萬人 連7年破紀錄



西班牙工業暨觀光部長馬羅托（Reyes Maroto）20日宣布，去年造訪西班牙的觀光人次達8,370萬，連續7年打破紀錄，以來自亞洲和美國的遊客最多，彌補英國與德國遊客下滑的缺口。

印度│燃煤進口量連3個月走跌



印度官方公布，去年10月燃媒進口量年跌10.7％至1,562萬噸，連續3個月下滑，是逾兩年來最長連跌紀錄，歸咎於整體經濟放緩抑制需求。燃煤進口萎縮，也反映印度經濟頹勢加劇，預估在2019／2020財年GDP成長率只剩5％，將是11年來最慢增速。

德國│上月PPI年跌0.2％ 能源跌最慘



德國去年12月生產者物價指數（PPI）年跌0.2％，但月升0.1％。其中能源價格年跌2.4％，中間財價格年跌1.8％，漲幅最大的是食品價格，年增5.1％。而去年全年PPI平均值年升1.1％。

利比亞│兩大油田關閉 國家石油幾乎停擺



利比亞國家石油公司（NOC）19日指出，東部軍閥首領哈夫塔領導的利比亞國民軍（LNA）封鎖石油港出口，供應量銳減80萬桶後，利比亞兩大油田El Sharara與El Feel也跟著關閉，恐導致該國油產幾近全面停擺。

英國│挖礦難+匯率差 Argo Blockchain預警財測

在倫敦證交所上市的加密通貨挖礦公司Argo Blockchain，19日發出財測預警。指去年第四季（截至12月底）挖出432枚比特幣，多於第三季的426枚，但由於加密通貨價格走跌，挖礦難度增高，加上匯率不利，第四季營收估計在270萬英鎊，遜於第三季的360萬英鎊。

加拿大│哈利夫婦傳相中8.2億台幣豪宅



英國王子哈利與王妃梅根據傳相中溫哥華基斯蘭奴區（Kitsilano）一棟地處僻靜的百年豪宅，價值2,700萬美元（約台幣8.2億），占地6,900平方英尺，可眺望太平洋及飽覽溫哥華天際線。該棟4層樓宅邸配備6間臥室與5間衛浴，還有高牆圍籬保護隱私。

美國│太空艙逃生測試成功 穆斯克：Q2首載人



電動車大亨穆斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX），台北時間19日晚間進行載人太空艙Crew Dragon的緊急逃生測試，Crew Dragon成功與搭載它的「獵鷹9號」火箭分離返回地球，下一步可望首度搭載美國航太總署太空人飛往國際太空站。穆斯克表示第2季就能實現太空船載人夢想。