1/21 China Scan 參與中國A股行情

海南│新一代載人飛船試驗船運抵文昌



大陸新一代載人飛船試驗船已於20日運抵海南文昌航太發射場，即將進行首飛任務。據稱，新一代載人飛船試驗船是大陸為後續載人月球探測等任務研製，全長8.8公尺，發射品質21.6噸，具備高安全、高可靠、適應多工和模組化設計等關鍵技術。

湖南│湖南人過年愛買堅果當零食



拼多多近日發布年貨節大數據，自2019年12月20日年貨節啟動以來，最受湖南消費者喜愛的年貨是堅果零食。排名前五最受歡迎年貨中，堅果就占據三席，分別是松子、開心果、夏威夷果。此外，茅台酒位列第五。

澳門│農曆新年旅館訂房多爆滿



農曆新年假期將至，澳門旅館預訂率不俗。1月24日至30日共7日，澳門六大博彩企業旗下賭場度假村的旅館預訂情況，個別已全部爆滿，尚有空房的天數大多只剩高價房。澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝和澳門最大的仲介人太陽城集團主席兼行政總裁周焯華，均樂觀看待農曆新年市場。

山東│血費減免流程簡化



為加強民眾捐血意願，山東省會濟南率先推動無償捐血者及其親屬，倘若在市內醫療機構需要臨床用血，可直接享受血費減免服務，無須再到指定地點報銷，並陸續將相關平台推行至全省實施。

廣東│經濟總量突破10兆元



廣東統計局數據顯示，2019全年該省實現地區生產總值人民幣（下同）10.76兆元，年增6.2％，為大陸第一個經濟總量突破10兆元的省分，連續31年居全國首位，為大陸第一經濟大省，也是第一製造業大省。

上海│市長：確保第三屆進博會越辦越好



上海市市長應勇20日表示，第二屆進博會實現「越辦越好」的總目標，按一年計累計意向成交額為711.3億美元，比首屆增長23％。應勇稱，為確保第三屆進博會越辦越好，將進一步鞏固長效機制，擴大虹橋國際經濟論壇的影響力，並注重發揮進博會國際採購交易、貿易投資促進等作用。

四川│成都首個國家濕地公園開園



為迎接2月2日的第24屆「世界濕地日」，轄區內濕地面積大的四川省會成都近日舉辦「新津白鶴灘國家濕地公園」開園儀式，該公園為成都首個國家濕地公園，是河流沙洲複合型公園，吸引許多鳥類棲息覓食。