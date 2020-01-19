1/20 Global Scan 掌握全球投資脈動

澳洲│周末豪雨減緩野火延燒



澳洲東岸局部地區上周末降下豪雨，撲滅一些野火，周一在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽主要賽事預料將不會受到煙霧影響。澳洲目前仍有一百處野火延燒中，去年九月以來的野火燒毀的面積相當於三分之一個德國。

法國│露天音樂會抗議年金改革



正在罷工中的巴黎歌劇院聲樂家與音樂家，18日在歌劇院前舉行露天音樂會，為抗議年金改革而發聲。根據1698年以來的協議，巴黎歌劇院聲樂家與音樂家分別在57歲與60歲，便可領全額年金，但馬克宏總統試圖改革。

德國│特斯拉柏林郊區設廠 民眾抗議



特斯拉第一座歐洲工廠預定落腳處，位於柏林郊區的格林海德（Gruenheide），當地兩百多位居民18日群起抗議此一建廠將危及水資源與野生動物。但有一些支持建廠的居民也到場舉牌，表達歡迎之意。

韓國│樂天集團創辦人去世 享耆壽99歲



韓國第五大財閥樂天集團（Lotte）創辦人辛格浩19日去世，享耆壽99歲。由此，三星創辦人李秉喆、現代創辦人鄭周永、LG創辦人具仁會、SK集團創辦人崔鐘賢等韓國財閥的創辦人時代宣告落幕。

韓國│半導體出口占比降至17.3％



根據19日發布的官方數據，2019年半導體雖然仍是第一大出口品，但在韓國出口總額占比下降至17.3％，低於2018年的20.9％。汽車出口占比升至7.9％，時隔3年重新位居第二。

日本│日本火腿3月推出「植物肉」



日本最大肉類加工企業日本火腿（Nipponham）將於3月推出以大豆為主要原料的「NatuMeat」素肉火腿和香腸商品，跨入「植物肉」市場。希望在第一年度實現5億日圓（按零售計算）的營業收入。

美國│大摩獲利高峰 CEO薪酬卻因全體降薪減少



儘管摩根士丹利2019年締造營收410億美元及淨利90億美元的紀錄，執行長高曼（James Gorman）的薪酬卻減少7％，為2,700萬美元（8億1千萬台幣）。消息人士表示，這是因為公司營運事業全體降薪及去年底宣布裁員1,500人。