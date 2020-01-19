1/20 China Scan 參與中國A股行情

香港│香港機場去年客運量衰退4.2％

香港機管局19日公布，香港國際機場2019年的客運量為7,150萬人次，年減4.2％；飛機起降量為41.97萬架次，年減1.9％；整體貨運量則年減6.1％，減至480萬公噸。香港機管局表示，2019年12月的客運量繼續受到赴港旅遊表現疲弱影響，當月以往來大陸及東南亞的客運量跌幅最為顯著。

廣東│東莞一帶一路進出口年增16.5％

黃埔海關最新數據顯示，2019年1～11月，以加工製造業著稱世界的東莞對「一帶一路」沿線國家和地區市場進出口額達人民幣2,782.4億元，年增16.5％。同期，東莞外貿進出口額達人民幣1.24兆元，年增0.8％。

浙江│率先通過省籍法規 支持民企發展

浙江省十三屆人大三次會議日前審議通過「浙江省民營企業發展促進條例」，這是大陸首部省級層面推出支持民企發展的法規。2018年浙江民營經濟創造全省63.1％的投資、65.5％的生產總值、78％的外貿出口、87％的就業機會。

廣西│建成進口活牛海運新通道

欽州海關日前出具「入境貨物檢驗檢疫證明」，對4,158頭種牛進行放行，這象徵廣西口岸進口活牛海運新通道正式建成，種牛進境常態化，可為大陸西南地區大規模引進國外優質種牛、肉牛提供便利。

北京│地鐵將試行刷臉安檢 建立白名單

北京市地鐵運營公司近日指出，為了設立乘客信用的智慧安檢模式，加強乘客信用體系建設，北京地鐵刷臉安檢將在客流量較大的車站試點先行，以建立地鐵「白名單」以及快速安檢通道制度。

天津│推46條惠台措施 提供多項同等待遇

天津近日公布「46條惠台措施」，其中，前30條為台灣企業提供同等待遇，涉及科研、金融、5G、醫療等內容。後16條則為台灣民眾提供同等待遇，涉及交通、教育、求職就業、住房等內容。

河南│蘇寧將新增逾1,000家各類門市

河南省近日與蘇寧控股集團簽署戰略合作架構協議。協議指出，蘇寧將繼續加大在河南的投資力度，未來五年將在河南省新增各類門市超1,000家，助力河南省品質消費、體驗消費規模擴大和業態升級。