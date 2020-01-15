1/16 China Scan 參與中國A股行情

海南│去年免稅銷售額136億元 年增35％

海南離島免稅政策效應不斷擴大，據統計，該省2019年的離島免稅銷售額達人民幣136.1億元，購物人數總計達384萬人次，年增率分別達35％和34％。此外，2020年元旦期間，海南離島免稅銷售再創新高。光是1月1日當天的銷售額就比上年增長近兩成。

重慶│自貿試驗區達到240項制度創新成果

重慶自由貿易試驗區至今已形成240項制度創新成果，新增註冊企業逾1.2萬戶，正成為大陸內陸地區開放發展的重要窗口。其中，鐵路提單信用證融資結算、知識價值信用融資新模式、市場綜合監管大數據平台等制度創新成果，大幅提升跨境貿易便利化水準，並已在全大陸複製推廣。

上海│2020年將基本建成國際貿易中心

上海市第十五屆人民代表大會第三次會議15日開幕，上海市市長應勇在進行工作報告時表示，2020年，上海要基本形成國際化程度較高的多層次金融市場體系；要基本建成在全球貿易投資網路中具有樞紐作用的國際貿易中心，並打造成為國際消費城市與國際會展之都。

江蘇│外貿維持穩定 國際「朋友圈」擴大

外貿大省江蘇2019年進出口總額穩定，出口增長2.1％；實際使用外資穩中提質，總量達257億美元，其中製造業、戰略性新興產業分別增長18％和32％，占比達49％和61％，較上年分別提高6和12個百分點。實際使用外資總量達257億美元，國際「朋友圈」進一步擴大。

貴州│數位經濟增速 連四年冠大陸

貴州數位經濟增速連續四年位居中國第一。2019年，貴州2,280戶企業與大數據融合，核心應用「上雲」企業超過1.5萬家；智慧手機、電子元件、積體電路產量分別增長180％、25％和20％以上，軟體業務收入增長18％以上；大數據產業發展指數位居中國第三。

廣東│廣州春節推挑燈夜宴活動

廣州市為推廣夜間經濟，擬在春節期間舉辦「挑燈夜宴」活動，推廣「花城看花」、「食在廣州」兩大城市品牌，預計將有192個餐飲品牌、2,300家門市參與，餐飲服務至少維持到晚間22時，令市民遊客同享廣州年味與美味。

浙江│「3歲以下嬰幼兒照護」列為重點工作

大陸全面放開二胎政策後，嬰幼兒人數增多，相關服務卻未能即時跟進。浙江省2020年政府工作報告中，就將「3歲以下嬰幼兒照護」列為十大民生實事之首，提出2020年將新增3歲以下嬰幼兒照護服務機構200家，新增托位5千個，以解決托育難問題。