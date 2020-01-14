1/15 China Scan 參與中國A股行情

福建│斥資近億元建設體育場



為繼續落實全民健身和健康中國國家戰略，福建省體育工作會議近日決定，2020年將投入人民幣9,720萬元新健全民健身體育場地設施，包括在全省新建18個智慧體育公園、3個全民健身中心和60個籠式足球場。

海南│成立大陸首支省級專業電競團隊



海南省電子競技代表隊近日成立，為大陸第一支省級專業電競隊，意在加快海南省電競運動的職業化進程。目前海南電競隊的16名隊員正在海南體育職業技術學院受訓，備戰2020年5場海南省內外的電競比賽。

河北│包車網上執法服務平台 正式上線



河北省「石家莊市包車客運網上執法服務平台」近日正式上線，市民可透過手機軟體在線上選擇安全、合法的旅遊包車、會務包車、客製化包車等服務，實現網上綜合執法、社會化服務、客運企業管理「三位一體」，建構跨界融合、共創共享的數位交通產業生態。

北京│冬奧開直播吸引人氣



2022北京冬奧倒數計時，為擴大人氣，冬奧也聯手淘寶直播在近日開通官方直播間，冬奧運動選手透過螢幕直接與民眾接觸，也大幅增加了冬奧店舖的訪客數，衝高冬奧特許商品的銷量。

吉林│東北虎棲息地巡護員競技賽展開



第五屆東北虎棲息地巡護員競技賽14日正式開幕，來自中俄兩國的18支參賽隊將在吉林省琿春市東北虎豹棲息地展開「大比武」，各參賽隊在東北虎棲息地開展室外項目比拼。參賽隊員需要克服近零下20攝氏度的低溫，爬山臥雪，完成所有的室外比賽項目。

天津│首張電子職稱證書誕生



天津市首張電子職稱證書誕生，由天地偉業技術公司副總經理薛超獲得天津人工智能正高級工程師電子職稱證書，這也代表天津將全面啟用電子職稱證書，以後民眾取得證書將更加快速、補證等流程也會更便利。

山東│青島市養老護理員 享公租房優先權



青島市14日宣布，將建立養老服務時間銀行，鼓勵志工用儲存服務時間來兌換養老服務。同時，在該市養老服務組織累積服務時間滿3年，並獲得初級及以上養老護理員資格證書的，在申請公共租賃住房保障時，同等條件下可優先納入資格。